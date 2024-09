Pašinjan teatas valmisolekust sõlmida Aserbaidžaaniga osaline rahuleping

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles, et on valmis viivitamatult allkirjastama Aserbaidžaaniga rahulepingu, mis on 80 protsendi ulatuses juba kokku lepitud ning jätkama läbirääkimisi seni veel lahendamata küsimuste üle.

"Rahu Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pole mitte ainult võimalik, vaid ka saavutatav. Aserbaidžaani president ja mina oleme korduvalt öelnud, et vähemalt 80 protsenti rahulepingust on kokku lepitud," ütles Pašinjan ÜRO Peaassamblee 79. istungjärgul.

Tema sõnul teeb Armeenia ajaloolise võimaluse ärakasutamiseks ja ummikusse sattumise ohu vältimiseks ettepaneku allkirjastada lepingu projektis juba kokkulepitu, sõlmida rahuleping Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ning seejärel jätkake läbirääkimisi lahendamata küsimuste üle.

"Oleme valmis seda tegema kohe," rõhutas Armeenia peaminister.

Ta märkis, et juba kokkulepitud artiklitega rahulepingu allkirjastamine hõlbustab oluliselt vastuoluliste küsimuste lahendamist.

"Rahulepingu eelnõu juba kokkulepitud osad annavad selleks vahendid: üks neist on diplomaatilised suhted, mis tuleks sõlmida Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, ning teine ​​Armeenia-Aserbaidžaani ühiskomisjon, mis jälgib rahulepingu täitmist," ütles Armeenia valitsusjuht.

Ta rõhutas, et Armeenia põhiseadus ei sisalda territoriaalseid pretensioone Aserbaidžaani vastu ja riik saab esitada selle kohta üksikasjalikud kirjalikud tõendid kõigile oma huvitatud rahvusvahelistele partneritele.

Pašinjan ütles, et Armeenia on valmis avama transpordiühendused nii Aserbaidžaani kui ka Türgi jaoks, et tagada kaupade, sõidukite ja inimeste ohutu liikumine läbi oma territooriumi.

"Muide, kõik väited, et Armeenia on kuskil mingis dokumendis väidetavalt nõus, et kolmandad jõud peaksid tagama oma territooriumil ühenduste turvalisuse, on lihtsalt reaalsuse moonutamine: Armeenia kohustus on selge: tagada lasti, sõidukite ja inimeste julgeolek meie territooriumil ja me garanteerime selle," ütles Armeenia liider.