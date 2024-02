ERR Riias: lätlased on Ukrainat toetanud 650 miljoni euroga

Lätis algas Ukraina täiemahulise sõja teine aastapäev üleriigilise vaikuseminutiga sõja ohvrite mälestuseks ja auks. Läti on üks enim Ukrainat toetanud riikidest.

Mitte ainult Riia, vaid kogu Läti on sel nädalavahetusel tulvil Ukrainat toetavaid üritusi. Toimuvad miitingud, kontserdid, saab teha annetusi. Läti on üks enam Ukrainat toetanud riike. Statistika järgi on iga teine Läti elanik midagigi Ukraina heaks teinud.

Ukraina toetust võib mõõta rahas – kahe sõja-aasta jooksul on Ukrainat nii Läti riigieelarvest kui ka annetajate taskust aidatud 650 miljoni euroga. Ukrainasse on saadetud droone, helikoptereid, õhutõrjerakette ja palju muud. Kuid Läti toetust võib mõõta ka külalislahkusega – paljud on aidanud sõja eest Lätti pakku põgenenud peresid, nüüd võitleb Läti häälekalt Ukraina laste Venemaale küüditamise vastu.

"Ainus võimalus, kuidas Ukraina saaks võita, on teha koostööd. Iga kord, kui midagi lubame, kuid hiljem seda ei täida, võitleme vaenlase poolel," sõnas Läti Kodanike Ühenduse nõukogu esimees Georgs Rubenis.

Hoolimata tuulisest ja vihmasest ilmast tulid lätlased laupäeval ukrainlaste toetuseks kokku, Riia kesklinn on valgusinstallatsioonide abil Ukraina värvides.

"Olen pidevalt ühenduses Sarmite Cirulega, kes on meditsiinitöötaja Ukraina rindel. Tema sõnul on praegu kõige rohkem vaja relvi," ütles ühenduse Euroopa Liikumine Lätis president Andris Kobinš.

Ja kuigi tundub, et Ukraina toetusüritustel osales laupäeval vähem rahvast kui aasta eest, kinnitasid abiorganisatsioonide esindajad, et nemad mingit tüdimust Ukraina toetajate seas küll ei tunne.