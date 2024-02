Paldiskisse plaanitav väikesadam võtab vastu nii jahid kui kohalikud kalurid

Paldiskis on küll kaks sadamat – Lõunasadam, mis on Tallinna Sadama suuruselt teine kaubasadam, ja eraomanduses olev Põhjasadam –, kuid väikelaevade sadamat Paldiskis pole.

Sellise sadama vajadusest on räägitud aastakümneid ning tehtud on ka plaane, kuid kaugemale jõutud ei ole. Nüüd on kavas rajada väikelaevade sadam Põhjasadama kõrvale.

Sellist sadamat vajavad esimeses järjekorras kohalikud kalurid ja mugavamaks muutub ka pääs otse üle lahe jäävale Väike-Pakri saarele. Väikelaevade sadam on ühtlasi mõeldud ka turistidele, ütles vallavanem Jaanus Saat.

"Praegu, kui tullakse meresõidukitega, ei ole võimalik pääseda Paldiskisse väikelaevaga. Meil on küll suured sadamad, aga need väikelaevu vastu ei võta. See on tõesti märgilise tähtsusega, kui see sadam siia saab tulema," ütles Saat.

Sadama rajavad koostöös vald ja Energiasalv, mis hakkab Paldiskisse rajama 500-megavatist maa-alust vesisalvestit. Vesisalvesti ja väikelaevade sadam hakkavad kasutama ühist taristut.

"Vesisalvesti veehaarde rajatis, mis võtab merest vett ja siit edasi turbiinisaalidesse juhib, tuleb meie selja taga asuvale maa-alale. /.../ 150 kuni 200 meetrit merre siit, et ta ei jääks jalgu merel käijatele ja ujujatele ja nii edasi. Ja võtab ikkagi vett sügavamalt. Aga see rajatis ise on tõepoolest kokku ehitatud väikesadamaga," kirjeldas Energiasalve tegevjuht Peep Siitam.

Vesisalvesti ehitus algab järgmisel aastal, aga vesisalvesti veehaarde ja sadama ehitus algab Siitami sõnul hiljem.

Koos kavandatava väikelaevade sadamaga muutub vallavanema sõnul ka Peetri merekindluse ala ehk kohalike kõnepruugis Muula mägede väljanägemine.

"Sinna tuleb külastuskekus ja need Peetri mäed saavad ka seliseks ühenduskohaks sadama ja linnaga. Väga oluline elukeskkonda puudutav investeering saab kogu see ala siin olema," sõnas Saat.

Seda mereäärset ala, kuhu väikelaevade sadamat kavandatakse, kasutavad kohalikud suvel supelrannana. Vallavanam lubab, et pärast sadama rajamist jääb ujumise võimalus samuti alles.