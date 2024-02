Rootsi sõdurid ootavad, mida toob kaasa NATO-ga liitumine

Rootsi Kuninglik Kaardivägi on peamiselt Stockholmis tegutsev rügement, mille koosseisu kuuluvad ka Rootsi sõjaväepolitsei ja sõjaväeluure. Kaardiväelaste sõnul Rootsi NATO-ga liitumine nende elu väga ei muuda, küll aga on see oluline pidevalt välismissioonidel käivate ning välisriikide armeedega koostööd tegevate üksuste jaoks.

"Suured muutused on toimunud väga lühikese aja jooksul. On selge, et sõjaline strateegiline olukord on muutunud mitu korda. Kõigepealt kaitse sissetungi eest külma sõja ajal, seejärel rahvusvaheliste missioonide ajajärk ning nüüd taas tegelik riigikaitse. Aga seekord liidu liikmena. Need on tõesti suured muutused," ütles Rootsi Kuningliku Kaardiväe pataljoni asekomandör major Stefan Appel.

Rootsi koostöö NATO-ga on viimastel aastakümnetel pidevalt kasvanud, seepärast ei tulnud kaardiväelastele üllatusena Rootsi otsus Venemaa Ukrainas peetava agressioonisõja valguses neutraliteedist loobuda ja NATO-ga ühineda. Rootsi sõjaväelaste sõnul on kaitsekoostööd teiste riikidega ja tegevust Läänemere ümbruses NATO liikmena palju lihtsam plaanida.

"Vägev, et see protsess on nüüd lõpule on jõudnud! See on miski, millega oleme juba mõnda aega seotud olnud. On huvitav, milliseid muutusi see meie jaoks tegelikult kaasa toob," ütles Rootsi Kuningliku Kaardiväe rühmajuht Alexander Lantz.