Transnistria võimud palusid Putinilt kaitset

"Me pöördume Venemaa föderatsiooninõukogule ja riigiduumale, taotledes meetmete kasutuselevõttu Transnistria kaitsmiseks Moldova kasvava surve eest," seisab resolutsioonis, mille võtsid vastu sajad Transnistria poliitikud piirkonna pealinnas Tiraspolis.

Samas ei nõuta resolutsioonis Transnistria liitmist Venemaaga. Üks Transnistria opositsioonipoliitik ennustas mitu päeva tagasi, et Transnistria võimud võivad sellist sammu astuda, kirjutab Politico.

Resolutsioonis väidetakse, et Transnistrias elab 220 000 Vene kodanikku.

Transnistria, mis asub Moldova piiril Ukrainaga, on tegutsenud de facto tunnustamata Venemaa satelliitriigina alates 1990. aastate algusest. Piirkonnas elavad etnilised moldovlased, ukrainlased ja venelased.

Moldova on korduvalt eitanud, et see survestaks Transnistriat. Chișinău on süüdistanud Venemaad soovis destabiliseerida olukorda riigis, kasutades selleks Transnistriat.

Hiljuti kehtestas Euroopa Liit sanktsioonid mitmele Transnistria isikule, kes on töötanud Moldova destabiliseerimiseks, kirjutas Balkan Insight.

Selle aasta sügisel toimuvad Moldovas presidendivalimised ning ametis oleva euroopameelse presidendi Maia Sanduga rahulolematu Moskva püüab mõjutada nende tulemust.

Transnistrias on siiamaale paigutatud 6000 Vene sõdurit.