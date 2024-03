Moldova ajakirjanik: Venemaa hübriidsõda Moldova vastu aktiveerub

Transnistria eraldus Moldovast 1992. aastal pärast lühikest Transnistria sõda. Transnistria on rahvusvaheliselt tunnustatud Moldova osana, kuid Moldova ei kontrolli seda. Piirkond sõltub Venemaa toetustest ja seal on väike kontingent Venemaa vägesid.

Moldova ajakirjanik Irina Tabaranu töötab Transnistriat käsitlevas Zone de Securitate uudisteportaalis ning käib regulaarselt Transnistrias. Ta rõhutab, et abipalve polnud saadetud Putinile, vaid Venemaa parlamendile, ja see polnud Venemaaga kooskõlastatud.

"Kui meenutada, kuidas toimus Ukraina territooriumi annekteerimine Donbassis ja Luhanskis, siis seal pöörduti otse Vladimir Putini poole," ütles Tabaranu.

Transnistria esinduskogu appikarje on surveavaldus Moldova valitsusele, kuid eelkõige vastus Moldova uuele maksupoliitikale. Transnistria ettevõtjad olid harjunud 1. jaanuarini toimetama maksuvabalt. Maksusüsteem on esimene Transnistria sidumise vahend Moldovaga, ütles Tabaranu.

"Soodustused, mis varem kehtisid tooraine sisse- ja väljaveole Moldova kaudu, võimaldasid Transnistria ettevõtetel teha seda maksuvabalt. Nüüd maksavad Transnistria ettevõtted tollimaksu," selgitas Tabaranu.

Venemaa praegu seda piirkonda sõjaliselt mõjutada ei saa, sest Vene vägede teel Moldova poole seisab Ukraina armee.

"Praeguses seisus, kus Ukraina suudab hoida rinnet, ma arvan, et Vene Föderatsioonil ei ole kasulik endal kuulutada Transnistria enda osaks ja võtta täiendavalt kohustusi, teiselt poolt vastutus selle piirkonna eest, mis ilmselgelt sellisel juhul oleks täiesti legitiimne objekt nii Moldova poolt kui ka Ukraina poolt vaadatuna kui vaenuliku riigi territoorium," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Venemaa hübriidsõda Moldova vastu aktiveerub, ennustab Irina Tabaranu. Oluliste poliitiliste sündmuste künnisel Moldovas proovib Venemaa riiki destabiliseerida.

"Need on presidendivalimised ja referendum, kus inimesed valivad, kas liituda Euroopa Liiduga või mitte. Mina arvan, et sügise poole te veel näete väga palju katseid destabiliseerida olukorda Moldova vabariigis, ka Transnistria abiga," ütles Tabaranu.