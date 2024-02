USA inflatsioon langes jaanuaris 2,4 protsendile

Neljapäeval avaldatud andmed langevad kokku Bloombergi küsitletud analüütikute varasema prognoosiga.

Veel detsembris suurenes PCE hinnaindeks 2,6 protsendi võrra. Võrreldes detsembriga kasvasid hinnad jaanuaris kuuga 0,3 protsenti, kirjutab Financial Times.

Jaanuarikuu näitaja on madalaim pea kolme aasta jooksul. Kõrgeim oli USA inflatsioon 2022. aasta juunis, kui see moodustas 7,1 protsenti.

PCE baasindeks, mis ei arvesta toidu ja energiahindade muutusega, langes jaanuaris aastases võrdluses 2,8 protsendile. Võrreldes detsembriga kasvasid hinnad ühe kuuga 0,4 protsenti.

USA majandusanalüüsi büroo neljapäeval avaldatud PCE andmed erinevad tarbijahinnaindeksist (CPI), mis kasvas jaanuaris aastases võrdluses 3,1 protsenti.

USA föderaalreserv hoiab alates eelmise aasta suvest baasintressimäärasid 5,25 ja 5,5 protsendi vahel. Tegemist on kõrgeima intressimäärade tasemega viimase 23 aasta jooksul. USA keskpanga ametnikud ei soovi langetada intressimäärasid enne, kui nad on saanud kindluse, et inflatsioon on püsivalt naasnud kahe protsendi taseme juurde.

Pärast numbrite avalikustamist avanes plussis USA New Yorgi börs, mille peamine aktsiaindeks S&P 500 tõusis, ning USA valitsuse kaheaastaste võlakirjade tootlus langes, peegeldades investorite ootusi intressimäärade langetamise suhtes.