Tapal oli meeleavaldus vallas plaanitava haridusreformi vastu

Muu hulgas muutuks neljapäeval volikogu istungil arutlusel olnud haridusreformi tulemusel Lehtse ja Jäneda kool üheksaklassilisest kuueklassiliseks.

Protestijate arvates on praegu kavas olev reform tehtud kiirustades. Vallavanema hinnangul oleks pidanud toimuma see juba ammu.

"Eeskätt on praegu see, et seda tehakse väga kiirustades, põhimõtteliselt ühekuulise etteteatamisega. Meile näiteks edastati see eelnõu nii, et avaldage oma arvamust üheksa tööpäeva jooksul. See ei ole mõistlik viis kogukonna ja koolide kaasamiseks ja arutamiseks," sõnas Jäneda kooli hoolekogu esimees Sirli Nellis.

"Meil on probleemiks õpilaste vähesus, õpetajate madal kvalifikatsioon – iga kolmas meie õpetaja ei vasta kvalifikatsioonile. Probleemiks on ka kõrged ülalpidamiskulud, eriti väikekoolide puhul. Ja eks neid probleeme on veel ja veel," ütles Tapa vallavanem Riho Tell.

Selleks, et reform sügisest jõustuks, peab vald otsuse märtsikuu jooksul langetama.