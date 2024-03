Varased rändlinnud on juba Eestisse saabunud

Haapsalu lahe ääres võib praegu silmata veelinde nagu haned, luiged ja pardid.

"Tegelikult nende esimeste varakevadiste saabujate tulek on seotud sellega, kas tekib vaba vett, kui me räägime nüüd veelindudest. Ja kui me räägime põldude ja niitude lindudest, siis on hästi tähtis, et oleks lumevabasid alasid. Üldistatult võib öelda, et varajased rändlinnud saabuvad siis, kui tekivad neile võimalused toitumiseks," selgitas Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker.

Ta lisas, et kui kevadel peaks tulema mõni tõsisem külmalaine koos lumesajuga, siis võib see sundida juba kohale jõudnud sulelised rändurid ajutiselt tagasi minema.

"Siis need linnud toitumisvõimalusi otsides võivad tagasi lennata ja selline edasi-tagasi liikumine võib toimuda mitmeid kordi," märkis ta.

Valkeri sõnul on kevadrände jälgimiseks kõige huvitavamad kuud aprill ja mai. Aprillis on põhja poole suunduvate veelindude arvukuse kõrghetk.

"Maikuus jõuavad kohale sellised kaugemalt tulevad liigid. Siis on liigiline mitmekesisus kõige suurem," ütles Valker.

Mai alguses peaks kohal olema ka tänavuseks aasta linnuks kuulutatud kägu.