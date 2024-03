Kohalikud rajavad ühiselt Haanjas Estoloppeti maratoniks suusarada

Laupäeval toimub Haanjas Estoloppeti sarja viimane maraton, ent veel praeguse seisuga on seal kohati maa must ning lund napib. Selle asemel, et maraton ära jätta, on sealne kogukond seljad kokku pannud ning juba kolmandat päeva käib ühisjõududel lume kokku kühveldamine ja raja ehitamine.

Kuigi Haanjas on lund alati olnud rohkem kui mujal, siis isegi seal on lagedatel aladel ja kõrgemates tipukestes päike teinud oma töö, mida nüüd põikpäised spordientusiastid proovivad korvata.

Hallimäe tõusul elab Kalju Sapas, kes on juba eelmise nädala reedest saadik sõna otseses mõttes sentimeeter haaval sinna lund kokku vedanud ja Haanja maratoni rada ehitanud.

Ta on nädala jooksul valmis ehitanud 140 meetrit rada, milleks on kulunud nii palju lund, et kantide lugemine on juba sassis.

"Midagi peab tegema. Ega ma nii vana ei ole, kui passinumber näitab. See on selline enda maha laadimine. Kui aitajaid ei ole, siis sellise ilmaga on raske midagi korraldada, näed," rääkis Sapas.

Aitajaid õnneks jagub – kes tuli labidaga, kes kopa või kallurautoga. Kokku on vaja erinevates kohtades ehitada umbes kaks ja pool kilomeetrit rada.

Lutika külas on ohjad haaranud kohalik elanik, endine kahevõistleja Kail Piho.

"Siin meie mehed juba kolmas päev vist müttavad ja eks siis tuleb homne ka veel. Aga ma arvan, et nüüd enam taganemise varianti ei ole. Ma arvan, et tuleb ikka hea rada," rääkis Piho.

Tema sõnul on Haanja maratoni rada ka maailma mõistes üks kõige kaunimaid ning ühise jõupingutuse muudab eriti väärtuslikuks koos tegemise rõõm.

"Tegelikult on väga äge, et siin mehed praegu müttavad rajal ja kes naised on korralduskommitees, panevad häid sõnu, et kõva ja ägedad mehed ja ma arvan, et see Eesti mees on ikka tegelikult omaette väärtus," rääkis Piho.