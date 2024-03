Jufereva-Skuratovski peab sissekirjutuse tõttu Tallinna volikogust lahkuma

Seadus ütleb selgelt: kui mõne valla- või linnavolikogu liige mujale elama kolib, jääb ta oma eelmises kodupaigas rahvasaadiku mandaadist ilma, märkis ajaleht. Elukoha muutumise tõttu volikogu tööst eemaldamine on lõplik, mitte ajutine.

"See oli inimlik viga," ütles Jufereva-Skuratovski ise. "Tagasi pöörata polnud enam võimalik, kuna kanne registris juba ilmus. Karm lugu."

Esimesena on nüüd õigus linnavolikokku minna Jevgenija Kukk (Keskerakond). Kui tema peaks mandaadist loobuma, on ootejärjekorras Helle Kalda ja Natialia Timofejeva. Nemadki kuuluvad Keskerakonda.

Jufereva-Skuratovski aps on Tallinna võimuvõitluses kriitilise tähtsusega, kirjutab Eesti Ekspress: "Opositsioon elas mitu kuud teadmises, et märtsi lõpus naaseb volikokku endine keskerakondlane, nüüdne sots Andre Hanimägi. See tekitanuks olukorra, kus Reformierakonnal, sotsidel, Isamaal ja Eesti 200 olnuks kamba peale 40 mandaati Keskerakonna ja EKRE 39 vastu. /.../ Nüüd on kaalukauss aga hoopis teisele poole kaldu. Keskerakonnal ja EKRE-l on kahe peale 40 mandaati. Potentsiaalsel nelikliidul seevastu ainult 39. Ehk mõtted linnavalitsusest ilma EKRE ja Keskerakonnata võib mõneks ajaks sahtlisse panna."