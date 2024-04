Saarniit esitas Hanimäe elukoha registreerimise asjus kuriteoteate

Saarniit esitas kuriteoteate, et Hanimägi võis esitada teadvalt varalise kasu nimel valeandmeid oma Tallinnas elamise kohta, et saada võimaluse olla valitud Tallinna linnavolikokku.

Saarniidu sõnul samas kriminaalmenetlus Tallinna võimutasakaalu ei muudaks.

"Menetlus võib kesta aastaid ja veel edasi kohus, kui see peaks tulema, kui see kahtlustus osutub tõeseks ja jõuab süüdistuseni. Aga paraleelselt on käimas ka haldusmenetlus. Eesmärk ju lõpuks ei ole volikogukoht. Mina asutuse juhina sain teada võimalikust rikkumisest. Sellele ma reageerisin," ütles Saarniit.

"Alguses oli lihtsalt haldusmenetlus, millele ma olen vastanud. Nüüd siis pärast minu pöördumist Kaido Saarniidu osas tuli ka järgi avanemine ja leiti, et tegelikult tuleb ka prokuratuuri poole pöörduda. Ma ei oska öelda, loomulikult nii menetlus kui ka prokuratuur on oma tegudes vabad ja eks nad peavad siis neid tõendeid hindama. Aga nagu ma olen ka varasemalt öelnud, siis minu tänane sisseregistreerimine on Tallinnas, minu viimased, sealhulgas ka viimased kaks-kolm aastat on minu elu on olnud Tallinnas. Ma olen olnud Haabersti linnaosavanem, ma olen täna riigikogu liige, Tallinna linnavolikogu liige. Väga raske on ette kujutada, mis on see eesmärk peale poliitilise rünnaku," kommenteeris Hanimägi.