ISIS kasutab krüptovaluutat enda tegevuse rahastamiseks Aafrikas

Kuigi toimub suurem osa rühmitusega seotud tehingutest sularahas, kasutavad organisatsiooni Lääna-Aafrika rakukesed ülekannete tegemiseks krütovaluutat, teatas rühmituse rahastamise piiramiseks moodustatud riikide ühendus Counter ISIS Finance Group USA rahandusministeeriumi kodulehel. Ühendusse kuuluvad lisaks USA-le näiteks Itaalia ja Saudi Araabia.

Kuigi ISIS ei kontrolli enam ammu suuri alasid Süürias ja Iraagis, tegutsevad selle rakukesed Aafrikas. Rühmitusel on ligipääs umbes 10 kuni 20 miljonile dollarile sularahas ja teistes likviidsetes varaliikides, kirjutab Bloomberg.

Somaalias tegutsevad ISIS-e sissid koguvad aastas umbes kuus miljonit dollarit, tegeldes väljapressimisega ja kehtestades makse selle kontrollitud aladel.

Maailma suurimat krüptovaluuta börsi haldav ettevõte Binance maksis eelmisel aastal USA valitsusele kokkuleppemenetluse käigus 4,4 miljardit dollarit. USA võimud süüdistasid ettevõtet rahapesuvastaste reeglite täitmata jätmises, mis võimaldas terroristlikel ühendustel, kaasa arvatud ISIS-el, enda tegevust rahastada.

Tether väidab omakorda, et selle tehnoloogia võimaldab kõikide ülekannete tegijad tuvastada.

"Tetheriga on iga tegevus veebis, iga tegevus on jälgitav, iga vara saab konfiskeerida ja iga kriminaali saab vahi alla võtta. Me töötame koos õiguskaitseorganitega, et teha just seda," vastas ettevõte kirjalikult Bloombergi ajakirjaniku küsimusele.