Soome metsafirmade töötajad jäävad transporditööliste streigi ajal palgata

Kolm suurt metsafirmat, UPM, Stora Enso ja Metsä Group, teatasid plaanist sulgeda ajutiselt oma tselluloosi- ja paberitehased. Firmad sulgevad tehaste uksed, kuna esmaspäeval algas Soomes kahenädalane streik.

Streikima hakkasid siis ka transporditöötajad. Ametiühingute sõnul on streigi põhjuseks valitsuse soovimatus ametiühingutega tööturureformi kõiki üksikasju läbi rääkida.

UPM teatas, et ettevõte kavatseb poliitilise streigi ajaks sulgeda vähemalt neli tehast. Firma andis märku, et võib sulgeda veel mitu tehast. Seejärel teatas firma, et ei kavatse sel perioodil suletud tehaste töötajatele palka maksta. Seetõttu jäävad palgast ilma ka need töötajad, kes pole üldse praeguse streigiga seotudki. UPM teatas, et firma otsus on kooskõlas Soome töölepinguseadusega.

Metsä Group teatas esmaspäeval, et sulgeb ühe oma tselluloositehase, kuid plaanib esialgu töötajatele palka edasi maksta.

Teisipäeval teatas Stora Enso, et üks ettevõttele kuuluv tehas peatab tegevuse. Firma kommunikatsioonijuht Ingrid Peura ütles Soome rahvusringhäälingule, et töötajatele palka ei maksta, lisades, et firmadel on selliste olukordade puhul Soomes ühtne poliitika.

"Poliitika on selline, et hetkel, kui tööd takistatakse, peatatakse ka töötasu maksmine," rääkis Peura.

Paberitööstust esindav ametiühing teatas seejärel, et võib asja kohtusse anda. Ametiühingu juht Petri Vanhala kritiseeris teravalt firmade otsust.

"Varem, kui streik või mõne teise ametiühingu streik tõi kaasa tehase seiskamise, oli firmal kohustus maksta seitsme päeva töötasu, kuid UPM teatas, et seekord seda ei juhtu," ütles Vanhala. Ta lisas, et ametiühing hindab, kas firma otsus on kooskõlas Soome tööseadusega. Vanhala sõnul annab ametiühing tõenäoliselt asja kohtusse.