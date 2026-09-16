Streik jääb ära: Kihnu Veeteed ja meremehed saavutasid kokkuleppe

Veel nädal tagasi valmistusid AS-i Kihnu Veeteed laevapered tähtajatuks streigiks, mis ähvardas häirida või katkestada liikluse mitmel laevaliinil mandri ja väikesaarte vahel. Nüüdseks on streigioht maas.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) ja Kihnu Veeteed jõudsid pärast pingelisi läbirääkimisi kollektiivlepinguni, ütles EMSA esimees Jüri Lember.

Kokkuleppega jääb ära 18. septembriks kavandatud streik ning uue lepinguga pandi paika töötajate palgaskaala. Sellele võib lisanduda kuni viieprotsendiline tulemustasu. Tõuseb ka toiduraha ning alates 2028. aastast peaks töötajate põhipalk kasvama koos Eesti keskmise brutopalga kasvuga.

"Saime palgaskaala sisse ehk uusi töötajaid kindlale ametikohale ei tohi võtta tööle alla selle palgamäära, mis me oleme siis kalendrikuuks kokku leppinud /.../ Kõige olulisem number on siin kindlasti seotud madruste töötasuga, see on sinna 1650 kanti," rääkis Lember.

Veel 10. septembril teatas ametiühing, et läbirääkimised pole tulemuseni jõudnud ning alustati juba streigi praktilist ettevalmistamist. Streik pidi algama 18. septembri südaööl ja kestma kokkuleppe saavutamiseni.

"Meie eesmärk kunagi ei ole streik. Selleni viib asjaolu, kui teine osapool ei ole konstruktiivne, laua taga ei räägita konkreetsetest rahanumbritest või ei peeta nagu asjalikult läbirääkimisi," lisas Lember.

Uus kollektiivleping kehtib kolm aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Kui liinidele peaks tulema uus vedaja, liigub Lemberi hinnangul enamik praegustest töötajatest tõenäoliselt koos laevadega uue tööandja juurde.

"Enamus inimesi ikkagi lähevad laevadega kaasa, et uuel tööandjal ei peaks nagu olema mingit mõtet hakata turu pealt inimesi leidma või otsima, et ega see ei ole ka lihtne. Tõenäoliselt sõlmib uus tööandja siis nendega töölepingud."

EMSA on teinud Eesti Laevaomanike Liidule ka ettepaneku harukollektiivlepingu sõlmimiseks. Lemberi sõnul laieneks see tulevikus parvlaevaliine opereerivatele reederitele ning reguleeriks tööaega ja minimaalset lubatavat töötasu. Reisijate jaoks tähendab värske kokkulepe, et reedeks kavandatud streigist tingitud seisakuid ei tule.