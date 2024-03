Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) valmistab ette 7,4 miljardi euro suurust abipaketti Egiptusele, kuna Brüssel tahab toetada Põhja-Aafrika riigi majandust. EL muretseb, et Gaza ja Sudaani konfliktid võivad süvendada Egiptuse rahalisi probleeme, mis omakorda võib suurendada migrantide voogu Euroopasse.