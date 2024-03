Vene valimised käivad süütamiste ja karnevali saatel

Reutersi teatel visati süütevedelikuga pudel ühte Peterburi valimisjaoskonda:

В Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположен избирательный участок, сообщает "Фонтанка"



По информации издания, бутылку с зажигательной смесью бросила 21-летняя девушка, ее сразу задержали силовики. "Фонтанка" утверждает, что, по словам девушки,… pic.twitter.com/GC9QV7HsBQ — Медиазона (@mediazzzona) March 15, 2024

Sotsiaalmeediakanalis X (endine Twitter) levisid videod valimiskabiinide süütamisest Moskva erinevates valimisjaoskondades:

Samuti kajastati X-is seda, kuidas süttis tuli valimiskast lähedal ühes Handi-Mansi autonoomses ringkonnas Kogalõmis asuvas jaoskonnas:

Another voting cabin is on fire in Kogalym, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Russia



Sunday, the final day to vote, will undoubtedly be hot pic.twitter.com/kFtFWR0GqJ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024

Ühes valimisjaoskonnas tehti ka pauku:

Explosion in the voting booth as Russians reject Putin's so-called "elections." pic.twitter.com/GvsvobBd7S — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024

Videole jäi ka see, kuidas üks naine kallas Moskvas valimiskasti värvi:

Not so happy here https://t.co/EFZcvgGttm — MRB (@DonavonMcAllon) March 15, 2024

Valimisbülletäänide värvimist kastis juhtus ka Sotšis ja Karatšai-Tšerkessias:

В Сочи и Карачаево-Черкесии возбудили уголовные дела из-за залитых краской урн для бюллетенейhttps://t.co/eMmrHKwSbc



Фото: Любимый ❤️Сочи / Telegram pic.twitter.com/9g58riMq4u — Медиазона (@mediazzzona) March 15, 2024

Teistsugust protesti võis reedel näha Tšehhi pealinnas Prahas, kus hääletama saabunud Vene kodanikud tulid saatkonna juurde täpselt keskpäevaks nagu Vene opositsioon on üles kutsunud, et näidata sellega Putini-vastaste hulka. Järjekorras seisis sadu inimesi:

⚡️⚡️⚡️The united Russian opposition launched an action called "Noon," calling on all their citizens to vote precisely at noon in order to show the quantity of people opposed to Putin.



This will also prove that the official election results are false



This is today in Prague. pic.twitter.com/aGSSdKWuxj — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024

Samas oli rohkesti ka teistsuguseid hääletajaid, kes korraldasid jaoskonnas kontserte, saabusid kohale kas Barbie, Potsataja (Tšeburaška), näärivana, Peeter Esimese, mõne muinasjutu- või multifilmitegelase kostüümis:

Barbie and her daughter have turned up in Tyumen https://t.co/3ymGv8IdjV pic.twitter.com/09eVj3lZyi — Francis Scarr (@francis_scarr) March 15, 2024

The cringe atmosphere in Russia's presidential election is heating up. Various dressed-up clowns started to come to the polling stations.



pt. 1 pic.twitter.com/i8QK1ApcRM — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024

Reedest pühapäevani kestval hääletusel on Putini kõrval veel kolm kandidaati, kellest aga Vene liidrile konkurente ei nähta. Mitu opositsioonilisemate vaadetega kandidaati keskvalimiskomisjon kõrvaldas, väites, et nende kogutud toetajate allkirjad on võltsitud.

Alates 2000. aastast Venemaad valitsenud Putin vormistab valimistega endale järgmise kuueaastase ametiaja.