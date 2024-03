Tartu kunstimuuseumis avati näitus 1980-ndate Eesti karikatuurist

Näituse kuraator Indrek Grigor rääkis, et kui klassikaliste näituste keskmine külastatavus Nõukogude ajal oli 2000 kuni 2500 inimest, siis TallinnFilmi sürrealistide näitusel käis üle 15 000 inimese ehk nõudlus huumori järele oli väga suur. See, et ka nüüd avatud näitusel on palju karikatuuri, peaks Grigori sõnul olema aga hoopis üllatav.

"Karikatuur on oma olemuselt selline asi, mis ilmusja originaal visati minema. Originaal jäi ajalehe juurde ja arhiivi tuli ju mingid aastad säilitada, aga põhimõtteliselt käsikirjad läksid ju ikkagi lõppkokkuvõttes hävitamisele. Et 1970–80-ndate karikatuurist originaale on võrdlemisi vähe säilinud. Meil on selline suurepärane koht nagu Eesti huumorimuuseum, tänu nende kogule õnnestus päris palju asju siia näitusele saada," lausus Grigor.

Näitusel on väljas ka teosed kahel tänapäeva autorilt Jass Kaselaanelt ja Flo Kasearult. Kuigi kunstnikud ise seda võib-olla pole täheldanud, elab Grigori sõnul nende töödes 80-ndatel alguse saanud sürrealism edasi.

"Jass Kaselaane tööde puhul on kogu aeg selline tunne, et ma ei saa naljast aru. Tegelikult kunstnik naerab meie üle läbi oma absurdse võtte. Aga Flo Kasearu, vastupidi, on täiesti klassikaline poliitiline karikatuur. Meil on siin video ja see on 2015. aasta töö, see on vahetult pärast Krimmi annekteerimist, siis kui NATO hävitajad hakkasid Eesti õhuruumi patrullima ja nii edasi. See on väga konkreetne reaktsioon sellele, mis maailmas toimub ja sealjuures Flo kasutab kogu aeg karikatuuri võtteid," lausus Grigor.

Näitus on Tartu kunstimuuseumis avatud 21. juulini.