Kuubalased protestisid elektrikatkestuste ja toidunappuse vastu

Santiagos meelt avaldanud inimesed karjusid "elektrit ja toitu!", selgub sotsiaalmeedias postitatud videotest. Mõnedes Kuuba piirkondades pole elektrit 18 tundi päevas, kirjutab Euarctiv.

Saareriigis kestab majanduskriis alates koroonapandeemia algusest. Toidu-, ravimite ja kütuse nappus on juba põhjustanud rohkem kui 400 000 kuubalase põgenemist USA-sse.

Diaz-Canel kinnitas sotsiaalmeediaplatvormil X (varem Twitter), et Santiagos toimus tõepoolest meeleavaldus.

"Mitmed inimesed väljendasid oma rahulolematust elektrivarustuse ja toidujagamise olukorraga. Erakonna, riigi ja valitsuse soov on vastata meie inimeste muredele, kuulata, pidada dialoogi ja seletada, et olukorra muutmiseks tehakse palju pingutusi, alati rahulikus õhkkonnas," ütles Kuuba režiimi juht.

Ühtlasi süüdistas Diaz-Canel edasiste protestide õhutamises USA "terroriste".

Kuuba riigile kuuluv sotsiaalmeediakonto CubaDebate kirjutas aga, et politsei saabus Santiagosse "olukorra kontrolli alla võtmiseks" ning "vägivalla ennetamiseks".

USA saatkond Havannas teatas, et see jälgib olukorda Santiagos ja mujal.

"Kutsume Kuuba valitsust üles austama meeleavaldajate inimõigusi ning vastama Kuuba rahva legitiimsetele vajadustele," kirjutas saatkond X-is.

Kuuba välisminister Bruno Rodriguez mõistis USA saatkonna kommentaari hukka, süüdistades Washingtoni saareriigi kehvas majanduslikus olukorras.

"USA valitsus, eriti Kuuba saatkond, peab hoiduma sekkumisest riigi siseasjadesse ja ühiskondliku rahulolematuse õhutamisest," kirjutas Rodriguez X-is.

Valitsusvastased meeleavaldused on Kuubal haruldased, kuid on viimastel aastatel sagenenud. Kuigi 2019. aastal vastu võetud Kuuba põhiseadus sätestab õigust meelt avaldada, pole valitseva kommunistliku partei kontrolli all olev parlament antud õiguse kasutamise sisu määratlevat eelnõu vastu võtnud.

Inimõigusi kaitsvad organisatsioonid, Euroopa Liit ja USA kritiseerisid Kuuba vastust 2021. aasta juulis aset leidnud ulatuslikele meeleavaldustele kui karmikäelist ja repressiivset.