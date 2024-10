Kuubat tabas ulatuslik üleriiklik elektrikatkestus

Majanduslikult keerulisi aegu üle elav saareriik on olnud nädalaid niigi pikkade ja ulatuslike elektrikatkestustega kimpus.

"Süsteem jäi kõikjal riigis elektrita," ütles energia- ja kaevanduste ministeeriumi elektrivaldkonna peadirektor Lazaro Guerra pärast Antonio Guiterase nimelise elektrijaama ootamatut väljalülitumist.

Kui jaama tabas rike, kukkus süsteem kokku, lisas ta . Peadirektor lisas, et võimud pingutavad elektriga varustatuse taastamise nimel. Kuubal elab 11 miljonit inimest.

Peaminister Manuel Marrero oli alles neljapäeval kuulutanud välja energiakriisi. See teade järgnes nädalaid kestnud riketele, mis mõnes provintsis tähendas elektri puudumist kuni 20 tundi päevas.

Valitsusjuht andis korralduse hoiduda elektri andmisest neile avaliku sektori teenustele, mis ei ole eluliselt tähtsad. Ta lausus, et selle asemel peaks keskenduma elektri tagamisele kodudes.

President Miguel Díaz-Canel ütles reedel, et valitsus ei puhka enne, kuni valgus on tagasi ja energiakriis lahendatud.

Riigipea sõnul on süüdi olukord, kus Kuubal on raske enda elektrijaamade jaoks kütust hankida. See on Díaz-Caneli sõnul seotud ligi 60 aastat kestnud USA kaubandusembargoga ja täiendavate piirangutega, mis kehtestati USA president Donald Trumpi ajal.

Kuubal on rängim majanduskriis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Hinnad kasvavad hüppeliselt ja puudu on nii toidust, ravimeist, kütusest ja paiguti isegi joogiveest.

Kuigi võimud süüdistavad oma probleemides suuresti USA embargot, avaldas täiendavat mõju saareriigile ka koroonapandeemia. See andis turismile ränga hoobi, millest pole senini taastutud.