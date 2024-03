Saksamaa vahistas afgaanid, kes kavatsesid rünnata Rootsi parlamenti

Korrakaitsjad võtsid teisipäeval Saksamaal kinni terrorirühmitusega Islamiriik seotud kaks afgaani, keda on alust kahtlustada rünnaku kavandamises Rootsi parlamendi juures kättemaksuks koraanipõletamiste eest, ütlesid prokurörid.

Afgaanid, keda nimetati kui Ibrahim M. G. ja Ramin N. võeti kinni Ida-Saksamaal Tüüringi liidumaal Gera piirkonnas, seisabs föderaalse prokuratuuri büroo avalduses.

Kahtlusalused on seotud terroriorganisatsiooniga IS ehk Islamiriik. Prokuratuur teatas, et afgaanid plaanisid rünnakut, mis pidi olema vastuseks koraani põletamisele.

Saksa prokuratuur teatas, et kaks kahtlusalust plaanisid Rootsi parlamendi ümbruses tappa inimesi. Kahtlusalused üritasid ka tulirelvi hankida, kuid edu selles ei saavutanud.

Kahtlusalused liitusid terroriorganisatsiooniga 2023. aastal ja kogusid selle heaks umbes kaks tuhat eurot. Kahtlusalused viiakse kolmapäeval Saksamaa kohtu ette, mis otsustab, kas nad jäävad edasi eeluurimisvanglasse.