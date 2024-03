Läti Muusikaakadeemiat räsib ahistamisskandaal

Seksuaalse ahistamise süüdistusi kinnitas akadeemia rektor Guntars Pranis teisipäeva õhtul Läti Televisioonile antud intervjuus. Pranis ei avalikustanud töölt kõrvaldatud töötajate nimesid, viidates andmekaitse-eeskirjadele

Üks professoritest oli kõrvaldatud ametist pärast vilepuhuja esitatud teavet.

"Me oleme nüüd kõrvaldanud ametist kaks lektorit lähtudes sündmustest, mille üksiksasju peame veel täpsustama. Kui on lõppude lõpuks jõutud süüdimõistva otsuseni ning kõik see vastab tõele, siis loomulikult katkeb töösuhe," ütles Pranis.

Rektor keeldus kommenteerimast, kas üks seksuaalses ahistamises süüdistatutest on muusika ja tehnoloogia teaduskonna juht Rolands Kronlaks, kes ise teatas oma ametist kõrvaldamisest.

Pranis seletas, et tudengite seas läbiviidud anonüümse küsitluse käigus selgus, et mitu lektorit on väidetavalt ahistanud seksuaalselt naistudengeid. Õppeasutus astus ennetavaid samme, kuid väidetavad juhtumid pole veel tõendatud.

"Oleme küsinud kirjalikke seletusi kõikidelt mainitud inimestelt, ma püüdsin kõik välja selgitada, kuid [nad] eitasid, et midagi on toimunud," ütles Pranis.

Rektor lisas, et akadeemia on viimasel ajal saanud palju teateid seksuaalse ahistamise juhtumite kohta, mis ulatuvad mõnikord kuni 15 aasta tagusesse aega. Pranis ütles, et ta oli neist teadetest šokeeritud ning ta lubab, et kõiki süüdistusi uuritakse.