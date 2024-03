Etendusasutuste liit: linna- ja erateatrite rahastus tuleb lüüa lahku

Kui praegu jagab riik tegevustoetusi linnateatritele ja erateatritele ühes voorus, siis Eesti etendusasutuste liidu hinnangul peaks see tulevikus olema eraldi, sest teatrite toimimispõhimõtted on erinevad.

"Teeme ettepaneku viia munitsipaalteatrid teise taotlusvooru, mis võimaldab paremini arvestada nende tegevusloogikaga. Munitsipaalteatrite mahutamine erateatrite taotlusvooru toob kaasa kriteeriumite mugandamise mõlemaid osapooli arvestavaks, mis kokkuvõttes ei sobitu kummagi toimimisprintsiipidega," kirjutas Eesti etendusasutuste juht Velvo Väli kultuuriministeeriumile.

Väli lisas, et arvestades, et sihtasutusena tegutsevaid teatreid hinnatakse eraldi, siis moonutab era- ja munitsipaalteatrite ühendamine teatripilti. "Loodame, et kultuuriministeerium arvestab ettepanekuid ning näeb protsessi avatud dialoogina," sõnas Väli.

Ühtlasi tegi Väli ettepaneku alustada läbirääkimisi tegevustoetuste määruse muutmiseks, et 2026. avanev taotlusvoor lähtuks täpsustatult alustelt: arvestaks mahupõhisust, käsitleks teatreid tervikpildis ning looks teatritele kestlikke arenemisvõimalusi.

2022. aasta novembris võeti vastu uus etendusasutuse seadus, et muuta teatrite rahastust läbipaistvamaks. Teatritele hakati raha jagama kunstiliste kriteeriumite alusel pandud punktide järgi ja see tõi kaasa olukorra, kus jagatavad summad olid senisest erinevad. Kuna ka ministeerium nägi süsteemis parendamisvõimalusi, siis muudeti hiljem toetuste jagamise süsteemi uuesti, lisaks ootab ministeerium jätkuvalt huvigruppide kommentaare seadusele.