Pevkuri sõnul ei tähenda Venemaa retoorikamuutus midagi

"Meie jaoks on see olnud ju kogu aeg arusaamine, et tegemist on Venemaa sõjaga Ukraina vastu, siin ei ole midagi üllatavat. See, kui Venemaa lõpuks ise tunnistab seda, nimetades hiirt püüdvat neljajalgset kassiks, on hea teada, aga sisulises mõttes see ei muuda ju mitte midagi," märkis Pevkur reedel ERR-ile.

Kaitseminister kommenteeris selliselt Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi reedest avaldust, et kui seni oli Venemaa nimetanud täiemahulist sõjalist kallaletungi Ukrainale sõjaliseks erioperatsiooniks, siis nüüd on see kasvanud üle tõeliseks sõjaks.

"See ei muuda ei meie käitumises ega lääneliitlaste käitumises mitte midagi. Me oleme käsitlenud olukorda Ukrainas ju kogu aeg kui Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja seetõttu ei ole selles avalduses midagi üllatavat ega midagi uudisväärtuslikku," rõhutas Pevkur.

"Me oleme sõjaseisukorras. Jah, see algas kui sõjaline erioperatsioon, kuid niipea kui tekkis see kamp, kui kollektiivne lääs sai selle osalejaks Ukraina poolel, sai see meie jaoks sõjaks. Olen selles veendunud. Ning igaüks peab seda mõistma, enda sisemise mobilisatsiooni jaoks," ütles Peskov reedel ilmunud intervjuus väljaandele Argumentõ i Faktõ.