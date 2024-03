Peskov: "erioperatsioon" Ukrainas on nüüd tõeline sõda

"Me oleme sõjaseisukorras. Jah, see algas kui sõjaline erioperatsioon, kuid niipea kui tekkis see kamp, kui kollektiivne lääs sai selle osalejaks Ukraina poolel, sai see meie jaoks sõjaks. Olen selles veendunud. Ning igaüks peab seda mõistma, enda sisemise mobilisatsiooni jaoks," ütles Peskov intervjuus väljaandele Argumentõ i Faktõ.

Viidates ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina oblastitele, lisas Peskov, et Venemaal on neli uut föderatsiooni subjekti ning Venemaa jaoks olevat eesmärk "vabastada" nende subjektide territooriumid, mis on hetkel Ukraina kontrolli all. Kõnealusteks oblastiteks on Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblast. 2022. aasta sügisel vabastas Ukraina muuhulgas Hersoni linna Vene okupatsiooni alt.

Hiljem küsisid Kremlile lojaalsed ajakirjanikud, kas Peskovi sõnu tuleb käsitleda "erioperatsiooni" juriidilise staatuse muutmisena. Peskov ütles, et kuigi juriidiliselt on käimas veel "erioperatsioon", siis faktiliselt on tegemist sõjaga.

"Sisuliselt pärast seda, kui kollektiivne lääs astus [toimuvasse], muutus see sõjaks. See pole seotud mingite juriidiliste muudatustega. See on juriidiliselt sõjaline erioperatsioon, aga faktiliselt on see muutunud sõjaks pärast seda, kui kollektiivne lääs tõstis aina rohkem konfliktis osaluse taset," ütles Peskov.