Eksperdid: USA sõjatehnika vähenemist Euroopas ei tohi alahinnata

Ameerika Ühendriigid kavatsevad väidetavalt Euroopas vähendada oma hävituslennukite ja sõjalaevade hulka. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul ei muuda see NATO kaitseplaane, kuid ekspertide hinnangul ei saa tekkivaid võimelünki alahinnata.

On pikalt teada, et Ameerika Ühendriigid plaanivad vähendada oma kohalolekut Euroopas. Nüüd teatab ajaleht The New York Times, et USA kavatsus hõlmab kolmandiku hävituslennukite ja suure hulga sõjalaevade vähendamist.

"Kui vaadata seda loetelu, siis kõige võib-olla süsteemsema mõjuga on tankerlennukite Boeing Statotankerite äraviimine. See mõjutab nii väljaõpet, mõjutab operatsioone, eriti NATO piirialadel," lausus julgeolekuekspert Meelis Oidsalu.

Teise kriitilise osana toob Oidsalu välja mereseirelennukite vähendamise.

"Need ei ole ainult mereseirelennukid. Need teevad ka lihtsalt luuret ja eelhoiatust, nad on allveelaevatõrje võimega ja ka laevatõrje võimega. Ütleme, sellises tõkestus-heidutuse valmiduses NATO-l, millest on räägitud, sellest liigutusest heidutusvõime ikkagi kahaneb päris palju," sõnas Oidsalu.

Kaitseminister Hanno Pevkur ei kahtle, et ajalehes kirjutatul tõepõhi all on, kuid praegu pole USA veel midagi kinnitanud. Pevkur lisab, et õhuvõimekuse asendamisega Euroopal probleemi ei tohiks olla ning Ühendriikide taandumine Euroopast ei tähenda kuidagi, et nad NATO kaitseplaanidest taganeksid.

"Ma väga suurt muret siin ei näe ja pigem ikkagi see, mis juba president Trumpi ametiaja alguses sai ameeriklaste poolt välja öeldud, et nende jalajälg Euroopas väheneb, et see siin aegamööda ka realiseerub. Kõige keerulisem sõjaliselt on alati liigutada maaväge ja seetõttu meie sõnum ameeriklastele on ka olnud see, et kui me vaatame nii Euroopa kaitseplaanide rakendatavust, kui seda, et kuidas, mida ja millal peaks liigutama, siis kindlasti maaväe kohalolu Euroopas peaks olema piisav selleks, et kaitseplaanid oleksid kiiresti rakendatavad," ütles Pevkur.

Ka riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid rõhutab üleminekuperioodi olulisust, mil USA paigutab oma ressursse India ja Vaikse ookeani piirkonda ning Euroopa alles loob asendavaid võimeid.

"Kui see koordinatsioon ei toimi liitlaste vahel ja need lüngad jäävad, siis loomulikult see on täiendav ohutegur meie piirkonna jaoks, sest Venemaale võib see olla üks täiendav signaal praegusel hetkel midagi alustada, midagi proovida," lausus Kaljulaid.

Täpsem USA plaan peaks selguma hiljemalt kuu pärast.