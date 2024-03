Mälu instituudis tunnustati küüditamise kirjavõistlusel osalenud koolinoori

Kui õpetaja Sanne Haab võistlusest rääkis, siis soovis Helena Maria Reisner selles osaleda, sest ka nende perel seondub sellega väga isiklik ja traagiline lugu. Reisneri sõnul on väga oluline, et noored mäletaksid toonaseid sündmusi ning mõistaksid, mida nende esivanemad pidid üle elama, et tänapäeval oleks võimalik elada vabas Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu vanatädi seda kirja kirjutades suri ära, Siberis siis kirjutas. Viimase lause pealt sulg läkski niimoodi paberi pealt. Ja minu jaoks see ongi hästi sümboolne," ütles Reisner, kes on Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 10. klassi õpilane.

"Kindlasti üks asi, miks ma selle kirja kirjutasin ja mida ma tahtsin mainida, on et see, mis toimus 75 aastat tagasi Eestis, toimub tänapäeval tegelikult ka Ukrainas ning see on ka üks selle kirja point, et mitte seda unustada, et see, mis praegu toimub, Ukrainas ja seda siis meeles pidada," lisas Reisner.