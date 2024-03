Soome kaitsepolitsei: suurim oht riigi julgeolekule on endiselt Venemaa

Soome kaitsepolitsei (supo) avaldas teisipäeval aastaraamatu ning leidis, et suurim oht riigi julgeolekule on endiselt Venemaa.

Soome kaitsepolitsei hinnangul on Venemaalt tulev luure- ja mõjuoht jätkuvalt suur, kuigi Venemaa luurevõime on Soomes vähenenud.

"Tuleb valmis olla pahatahtlikuks mõjutamiseks, seda praegu ja pikemas perspektiivis," seisab Supo aastaraamatus.

Supo tõi välja, et Soome on nüüd NATO liige ja see suurendab riigi turvalisust. Supo teatel on Venemaa oma rahulolematust Soome julgeolekupoliitika osas juba väljendanud ja Moskva peab Soomet ebasõbralikuks riigiks.

Soome otsustas novembri lõpus sulgeda kogu idapiiri ning süüdistas siis Venemaad ränderünnakus. Supo teatel ei plaani Venemaa oma tegevust muuta ning oht idapiiril jääb püsima.

Supo hoiatas, et Venemaa survemeetmed nagu spionaažisüüdistused või varade konfiskeerimine võivad edaspidi olla suunatud ka Venemaal olevate soomlaste vastu.

"Autoritaarsete riikide tööriistakasti on lisandunud pantvangidiplomaatia, mille eesmärk on vangide vahetamine," ütles Supo juht Teemu Turunen.

Supo siiski teatas, et Venemaa tähelepanu on praegu mujal ning sõjaline oht pole lähitulevikus tõenäoline.