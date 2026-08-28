Rootsi saadab Soome-Vene piirile Gripeni hävitajad ja sõjalaevad

Rootsi rahvusringhääling SVT teatas reedel, et riik saadab Soome-Vene piirile Gripeni hävitajad ja sõjalaevad.

Rootsi saadab Soome sõjalised üksused, et tugevdada riigi territoriaalse terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust. Venemaa piiril hakkavad patrullima Rootsi Gripeni hävitajad ja sõjalaevad ning vajadusel võidakse sügisel saata Soome ka maaväeüksusi, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

SVT teatel põhineb Rootsi otsus Soome esitatud sõjalise toetuse taotlusel.

Koostöö tugevdamise taustal on Venemaa sõjaga Ukrainas sagenenud Soome õhuruumi ähvardavad ohud, sealhulgas Venemaa õhuruumi rikkumised ja Ukraina droonide sisenemine Soome õhuruumi.

"Koostöö õhu- ja mereväe vallas on meie kahepoolse ja Põhjamaade vahelise koostöö oluline osa ning nüüd arendame seda ka territoriaalse terviklikkuse järelevalve ja kaitsmise vallas," ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen.

Soome president Alexander Stubb ütles, et Soome ja Rootsi kaitsekoostöö astub sammu edasi ning Põhjamaad moodustavad julgeoleku mõttes ühtsema terviku, sest koos ollakse tugevamad.