Tallinna Koidu tänava võidutöö toob sinna vonkleva tee ja niisked murualad

Võidutöö autoriteks on OÜ Stuudio Täna arhitektid Tristan Krevald, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson ja Madis Eek. Žürii kiitis võitnud ideekavandi kohatundlikku lähenemist ja seda, et töö kannab edasi Uue Maailma asumi miljööd ning tänava väljakujunenud identiteeti.

Võidutöö kohaselt lisatakse Koidu tänava ettevõtete juurde peatumiskohti, rattaparklaid ja ruumi õue laienemiseks. Näiteks laieneb tänav humanitaargümnaasiumi ees mänguliseks väljakuks, mis ühendab kooli pargiga.

Koidu tänava arhitektuurivõistluse võidutöö "Kohalik" Autor/allikas: OÜ Stuudio Täna

Teekatendid on disainitud nagu kaltsuvaibad. Liikluse rahustamiseks vonkleb tänav iga 50 kuni 100 meetri tagant nii, et parkimis-, haljastus- või puhkepind asuvad vaheldumisi mõlemal tänava küljel.

Kiirusepiiranguks näeb kavand ette 20 kilomeetrit tunnis ja jalgratturid peavad sõitma sõiduteel. Tänav on valdavalt kahesuunaline, välja arvatud Saturni ja Väike-Ameerika tänava lõigul.

Koidu tänava arhitektuurivõistluse võidutöö "Kohalik" Autor/allikas: OÜ Stuudio Täna

Koidu ja Suur-Ameerika tänava liitumisel on eesmärk Koidu tänava võimalikult loomulik jätkumine üle Endla tänava, mistõttu on ristmikualale ette nähtud ümberistumissõlm haljastuse, istumiskohtade ja ootepaviljonidega.

Saturni ristmikule näeb kavand ette haljastusega puhverdatud lugemispaviljoni ja raamatujagamiskapi.

Koidu tänava arhitektuurivõistluse võidutöö "Kohalik" Autor/allikas: OÜ Stuudio Täna

Koidu väljak soovitakse võidutöös muuta sarnaseks külaväljakuga, kus on kaev, kohvik, kiik, pood, suunaviidad ning infotulp. Väljak on jagatud eri liikujate vahel ja pollaritega liigendatud. Väljaku katendiks on klinkerkivid, mänguväljakul ja kogukonnaaial aga multš.

Koidu väljakust Vana-Lõuna poole jääv tänavalõik tuleb laiem ja puiesteelik ning sinna lisatakse liigirikast ja niiskema pinnaga sobivat haljastust, kuna haljastus on mõeldud toimima imbalana. Haljastuse keskel jookseb kitsas laudtee, mis ühendab istumissoppe. Ühtlasi on puhkekohad sillaks üle imbala.

Koidu tänava arhitektuurivõistluse võidutöö "Kohalik" Autor/allikas: OÜ Stuudio Täna

Kristiina, Videviku ja Virmalise tänava vaheline kvartalisisene haljasala kujundatakse looduslikuks mänguväljakuga pargiks.

Planeedi ristmikule on kavandatud teadetetulp ja pargi nurka linnalooduse paviljon, millel on läbipaistev katus ja koorimata palkidest postid. Parki tulevad ka putukahotellid ja linnumajad.

Koidu tänava arhitektuurivõistluse võidutöö "Kohalik" Autor/allikas: OÜ Stuudio Täna

Võidutöö sisaldab ka Koidu spordipargi visiooni. Kuna Tallinna ekstreemspordivõimalused on hõredad, peaks Pärnu maantee viadukti alla idee kohaselt tulema skatepark.

Lisaks on võidutöös kirjeldatud Endla tänava visiooni, mille kohaselt on praegune Endla ja Luise tänava ühesuunaline süsteem kogu piirkonda linnaruumiliselt hävitav. Et olukorda muuta, peaks Endla tänava muutma kahesuunaliseks, Luise tänava liikluse ümber pöörama ja ala jalakäijasõbralikuks kujundama ning taastama Koidu, Villardi, Endla ja Luise tänavate vahelise kvartali terviklikkuse, et vabastada väga soodsas asukohas hulk potentsiaalseid elamispindu. Visiooni kohaselt võiks ala sobida munitsipaalüürimajade rajamiseks.

Arhitektuurivõistluse kuulutas Tallinna strateegiakeskus välja möödunud aasta augustis ning konkursile laekus 15 tööd. Järgmise sammuna korraldab pealinn projekteerimishanke ja sõlmib võidutöö autoritega lepingu tänava arhitektuuriosa projekteerimiseks.

Võistlus viidi läbi Tallinna linna, Eesti arhitektide liidu ja maastikuarhitektide liidu koostöös. Esimese koha preemia on 15 000 eurot.