Pärnus algas tindipüügihooaeg

Ilmselt teab iga pärnakas ja kaugema kandi rahvaski, et aprill on Pärnus meritindikuu. Nii on see ka sel kevadel, sest nagu eelmiselgi aastal, on kalamehed saanud ka sel aastal märtsi viimastel päevadel esimesed tindimõrrad vette lasta.

"Täna käisime esimest päeva tinti toomas ja tõime kaks korda. /.../ Ma arvan, et me tõime umbes kolm tonni meritinti," rääkis kutseline kalur Tarmo Luks.

"Praegu oli selles mõttes väga korralik tint, et oli nii väiksemaid kui ka suuremaid, kõik põlvkonnad olid esindatud ja see oli väga hea vaatepilt," lisas ta.

Tint tuleb Pärnu jõe magedasse vette kudema. Noored kalad elutsevad meelsasti Pärnu lahes ja nii leidubki seal tinti Eestis kõige rohkem.

"Miks on teda siinkandis justnimelt palju, on see, et Pärnu laht tervikuna on väga hea toitumisala noorkaladele, larvidele, kalavastsetele. Ja mitte ainult meritint ei ole siin väga arvukas, siin on ju palju teisi kalu – räim, kõik kohad, ahvenad," rääkis Tartu Ülikooli mereökoloogia professor Henn Ojaveer.

Japsi sadama kailt võis laupäeval leida nii mõnegi tindisõbra, kes ämber näpus kala ostma tulnud.

"Täna me viime tindi koju naistele, naised puhastavad ära, siis praetakse ära, siis paneme marinaadi ja homme hakkame sööma pühadeks," rääkis Raivo.

"Tint on hea, maitsev kala. Ta meenutab natuke lõheliha," rääkis Mihkel, kelle sõnul on tint kõige maitsvam praetult.

"Praetult meeldib väga süüa," ütles ka Joosep, kellele maitseb kõige rohkem tindi krõbe sabaosa.

Tinti tohib Pärnu lahest püüda 5. maini. Kui saagikaks tindipüügihooaeg kujuneb, on praegu kutseliste kalurite sõnul veel vara öelda. Kindel on aga see, et kalurite jaoks on see aasta üks tähtsamaid perioode.

"See on meie jaoks umbes sama tähtis aeg, kui on rahvatantsija jaoks tantsupidu. Meil kevad algabki sellega ja linnarahvale on ka see meelepärane, sest Pärnu linn aprillikuus ikkagi lõhnab värske kurgi järele," ütles Luks.