Soome kerkib keskkonnakaitsjate kiuste tselluloositehas

Ettevõte Kaicell tahab rajada Kainuu piirkonda tselluloositehast. Tehas sai keskkonnaloa juba 2020. aastal, kuid edasikaebamiste protsess kestis neli aastat. Hiljuti muutus 2020. aastal saadud luba ka õiguslikult siduvaks, kuna kohus otsustas eelmisel nädalal, et ei hakka enam uusi kaebusi arutama.

Kaicelli tegevjuht Hannu Heikkinen usub nüüd, et Oulu järve äärde Paltamosse tuleb suur tselluloositehas, vahendas Helsingin Sanomat.

"Jah, see saab teoks, ma ise arvan nii. See on aja küsimus," ütles Heikkinen.

Tema sõnul läheb tehas maksma ligi 1,3 miljardit eurot. Selle aastane tootmisvõimsus oleks 600 000 tonni tselluloosi. Seda on ligi poole vähem, kui Kemi linna tselluloositehase toodang. Samas Stora Enso suletud tselluloositehas suutis toota ainult 375 000 tonni tselluloosi aastas.

Kavandatav tehas hakkaks hankima puitu kohapealt, nii tahetakse kokku hoida transpordikuludelt. Toorainet vajaks tehas ligi 3,5 miljonit tonni aastas.

Looduskaitsjad muretsevad samas, et uue tehase lähedal asuvad nii järv kui ka mets.

Esimene murekoht ongi seotud piirkonnas asuva suure Oulu järvega. Kuigi järv on suur, siis selle veetase on madal. Keskkonnakaitsjad muretsevad seetõttu, et tehas võib kahjustada järve elusloodust.

Ka mõned piirkonna elanikud leiavad, et tehas ei peaks Oulu järve lähedale tulema.

Samal ajal on Soome peatanud Venemaalt pärit puidu sisseveo. Looduskaitsjad muretsevad seetõttu, et metsaalasid jääb riigis üha vähemaks. Seetõttu leiavad keskkonnakaitsjad, et tehasele ei tohiks keskkonnaluba anda, kuna pole arvestatud selle laiemat mõju piirkonnas asuvatele metsadele. Soome kõrgem halduskohus tõlgendas aga keskkonnaloa andmise seadust erinevalt.