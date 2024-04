Tallinnas tuleb Linnahalli kõrvale turg ja väliujulate kompleks

Kapiteli korraldatud avaliku arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida parim arhitektuurne lahendus mere ääres asuvate Kalasadama tn 5, 5a, 7, 7a ja 7b kinnistute hoonestuse ning rannapromenaadi rajamiseks. Arendusala pindala on kokku 7500 ruutmeetrit, sealhulgas hoonestust umbes 5000 ruutmeetrit.

Arhitektuurivõistlusel osales kokku 13 tööd, neist võitis Arhitekt Must töö "Fishermans Wharf".

Arhitekt Must arhitekt Alvin Järving selgitas, et kalaturu ja sadama lahendus on inspireeritud ajaloolistest kalasadamatest, kus kõrgemad kaid olid suurtematele laevadele ja madalamad väikestele kalapaatidele. "Eri kõrgusega kaide ümber loodud ruumimäng sai ka võistluse lahenduse aluseks, kus promenaad, veekeskus ja restoranide terrassid sulavad terviklikuks avalikuks ruumiks, mille kohal troonib äratuntava siluetiga sadamahoone," kirjeldas ta.

Tallinna linna juhitava Linnahalli ümbritseva mereala uue visiooni raames tõstetakse ümber Kalasadama tänav, millega tekib mere äärde rohkem ruumi kergliiklejatele ja haljastusele ning autoliiklus viiakse merest eemale.

Kapiteli arendusdirektor ja arhitektuurivõistluse žürii liige Martin Rebane ütles, et eeskuju võetakse Helsingist, kus on mereäärne piirkond linnaruumiga väga hästi ühendatud. Ta märkis, et lisaks hoonestusele on kavas rajada uus 200-meetrine valgustatud, haljastuse ja mööbliga rannapromenaad, mis läheb linna kasutusse ehk see jääb kõigile ööpäevaringselt ligipääsetavaks. Plaanis on rekonstruteerida ka Kalasadama kai ning korrastada selle ümbrus.

Aastaringselt avatud väliujulate kompleksi hakkab opereerima Soome ettevõte Nordic Urban, mis juhib Helsingis samalaadset Allas Sea Pool keskust. Keskusesse tulevad soojendusega välibasseinid, erinevad saunad, restoran, paindliku kasutusega ruumid üritusteks ning väliterrassid.

Lisaks auhinnati konkursil AB Molumba tööd "Kalala", projekteerimis- ja arhitektuuribüroo Sirkel & Mall tööd "Kalavõrk" ning AB Dagopeni tööd "Vaade".