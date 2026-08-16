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Kalasadamasse rajatakse aastaringne välisuplusala

Eesti
Foto: Arhitekt Must (arhitektid Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Patrick Barbo, Elis Kevvai, Lukas Laubre, Luisa Männilaan, Katrin Vilberg, Lill Volmer)
Eesti

Tallinna linnahalli kõrval asuvasse kalasadamasse rajatakse aastaringne välisupluskompleks. Arhitektuurivõistlusel välja valitud Arhitekt Musta võidutöö keskendub kalasadama ajaloolise atmosfääri esiletoomisele. Keskust hakkab opereerima Soome ettevõte, kes juhib Helsingis samalaadset õuebasseinide ja terrasialaga keskust.

Kalaranna ja linnahalli vaheline ala on aastatega üsna trööstisse seisu jäänud. Kunagise kai pinnas laguneb ning sel ei ole otsest funktsiooni ega kasutajaid. Kahe aasta pärast peaks seal laiuma välisupluskompleks ning rannapromenaad.

"Üks selle keskuse võtmekohti on, et meil on hästi palju välialasid ja basseinid asuvad ju ka väljas. Linna range nõudmine oli, et siia tuleb avalik rannapromenaad ja me ise ka tahame, et see oleks avalik, kuna see on nii lähedal kesklinnale. Me oleme näinud viimasel ajal, et see ala on väga populaarne. Inimestele meeldib siin käia," sõnas Kapitel kinnisvara arendusdirektor Martin Rebane.

Merega ühendatud tasuliste ujulate projekt põhineb Soome kinnisvara arendaja Nordic Urbani Helsingi südalinna loodud Allas välisbasseinide kontseptsioonil. Tallinna projekti autor on Eesti arhitektuuribüroo Arhitekt Must.

"Me ammutasime inspiratsiooni Kalasadama kalaranna ajaloost ja leidsime põnevad vanad kaadrid, kuidas siin olid madalad kaid, kuhu tulid väikesed kalapaadid ja siis kõrgemad suuremad laevad. Selle järgi lõime selle kontseptsiooni, et on kõigepealt madalam rannapromenaad, siis järgmise kõrgusega kai, siis basseinid ja siis üleval terrassid. Tekkis sarnane mäng sellest kaide atmosfäärist," ütles arhitekt Alvin Järving.

Lisaks välibassinidega kompleksile rekonstrueeritakse Kalasadama kai ja korrastatakse selle ümbrus ning rajatakse 200 meetri pikkune promenaad, mis antakse linna kasutusse. Nii piirkonna arendaja, kinnisvaraettevõte Kapitel kui arhitektuuribüroo on linnaga põhjalikke läbirääkimisi pidanud.

"Millise kõrgusega mingisugune ruumielement seal on. See on ka selles mõttes väga põnev, et mõnes kohas on ta kõrgem ja nii-öelda kalabasseini servas on ta päris madal. Seal tekib põnev veeäärne ruum. Aga täpselt, kuidas seda teha, kus on võimalus kohvikutoolid panna, kus on niisama avalik serv, kus saavad kalamehed kala püüda ja nii edasi, see kõik on ülimalt põhjalikult linnaga läbi arutatud," sõnas Järving.

Õuebassinidega ujula ja vaba aja veetmise kompleksi ehitus algab tõenäoliselt selle aasta lõpus ning eeldatud valmimise aeg on 2028. aasta. Kinnisvaraettevõte Kapitel omab lisaks Kalasadamale ka piirnevat ala, mida on kokku kaks hektarit. Kõrval asuva parkla ja tühermaa asemele on plaanis rajada üle kolmesaja toaga hotelliprojekt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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