Reinaas: üleminekul eestikeelsele haridusele Tallinnas erandeid ei tehta

Eesti 200 poolt Tallinna koalitsioonikõnelustel osalev Marek Reinaas kinnitas, et läbirääkijad leppisid kokku, et üleminekul eestikeelsele haridusele Tallinna koolides mingeid erandeid ei tehta.

"Üleminek eestikeelsele haridusele on vast kõige olulisem sisuline muutus - kui siiani otsis keskerakondlik Tallinna linnavalitsus põhjendusi, miks seadust mitte täita, siis nüüd uus linnavalitsus päriselt vaatab, kuidas üleminekut teha ja seadust täita. See saab olema nagu tänavalahing ehk kool kooli haaval tuleb direktoritel nööbist kinni võtta. Leppisime ka kokku, et mingeid erandeid me tegema ei hakka," rääkis Reinaas teisipäeval "Terevisioonis".

Eesti 200 esindaja kinnitas, et olukord üleminekul ei ole sugugi nii halb, kui Keskerakonna juhitav linnavalitsus üritas välja näidata.

"Jah, väga paljusid koole tuleb aidata ja tõugata, kuid seda saab koostöös riigiga teha. Olen kindel, et 1. septembril on õpetajad koolis ja 1.-4. klass õpib eesti keeles igas koolis. Senine linnavalitsus on maalinud olukorrast mustema pildi kui see tegelikult on. Tõsi ta on, et on õpetajate puudus, aga mitte ainult seoses üleminekuga eestikeelsele õppele, vaid üldse. Aga Tallinnas on protsess tehtav ja 1. septembrist eestikeelsele õppele üle minnakse," kinnitas Reinaas.

Reinaas ütles, et linnasüsteemi on Keskerakonna võimu ajal loodud hulga töökohti parteilisel eesmärgil ja need on plaanis kaotada.

"Oleme kokku leppinud, et linna propaganda masinavärk läheb kinni ja terve korrusetäis inimesi peab leidma muud meediatööd. Linnasüsteemis on hulk töökohti, mis loodud sinna parteilisest eesmärgist. Eile finantsteenistus andis vihje, et seal on kindlasti kokkuhoiukohti ja seda tuleb teha."

Reinaas tunnistas, et läbirääkimistel ei ole mitte ühelgi erakonnal mitte ühtegi punast joont.

"Praegusel hetkel valitseb siiras ja ma ütleks, et pisut naiivne üksmeel. Mina ei arva, et kuskil oleks küsimusi, kus läbirääkimised võiksid kraavi sõita. Kõik annavad aru, et peamine muutus on see, et Tallinn muutub eestimeelseks linnaks. Ja paljud otsused tulebki teha mitte Keskerakonna vaatevinklist, vaid linnakodaniku omast."

Teisipäeval jätkuvad koalitsioonikõnelused ja Reinaasa sõnul on teemadeks sport ja haridus, sotsiaalvaldkond ja tervishoid, kõige lõpuks rohepööre ja prügimajandus. Kuidas jaotuvad erinevad ametikohad, arutatakse alles läbirääkimiste lõpus.