Tallinna kõnelustel on otsustamata kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimus

Kõnelused Tallinna võimuliidu moodustamiseks on jõudmas lõpusirgele, kuid otsustavaks võib saada see, millise lahenduseni jõutakse kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses.

Koalitsioonileppe tekst on peaaegu valmis ning täpsustamist vajab leppes veel mõni detail, ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere "Aktuaalsele kaamerale".

"Meil oleks võimalik kas täna õhtuga, piltlikult, paari tunniga saada asjaga ühele poole või kui jätta rohkem aega, siis kolmapäevaks, ütleksin mina," sõnas Pere.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et tema erakonna jaoks on tähtis see, millisele tulemusele jõutakse teisipäeval riigikogus toimuval ümarlaual, kus arutlusel on kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse ära võtmine. Tema sõnul on selles küsimuses olnud jäigal seisukohal sotsiaaldemokraadid.

"Mina olen nii aru saanud sealtpoolt. Kui me räägime, et teised osapooled kõik on nõus ja prioritiseerivad seda," ütles Solman.

"Ei, me oleme kindlasti olnud ühemõttelised selles osas, et põhiseaduse muutmine ei ole Tallinna linnavolikogu pädevuses Ja ma arvan, et seda seisukohta me ei muuda," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juht Jevgeni Ossinovski.

Solman ütles, et riigi asjad ja Tallinna võimukõnelused on aga omavahel seotud.

"Tallinna koalitsioonileppe läbirääkimistel me räägime väga mitmeid nii riiki kui linna üheaegselt puudutavaid küsimusi. Need inimesed, kes väidavad, et Eesi riigi asjad ja Tallinna ehk Eesti riigi pealinna asjad ei ole seotud, valetavad," rääkis Solman.

Ossinovski sõnul ei saa erimeelsused kolmandate riikide kodanike valimisõiguse kohta läbirääkimistel komistuskiviks.

"Selles printsipiaalses küsimuses on ka sisulised erimeelsused riigikogu erinevate erakondade vahel. Ja teiseks, mitte kuidagi ei ole võimalik seda küsimust käsitleda Tallinna munitsipaalpoliitika tasandil," sõnas Ossinovski.

"Võtame samm-sammult, järk-järgult. Homme me arutame põhiseaduse muutmist just selles küsimuses. Kuulame nende positsiooni ära," ütles Solman.

Endine linnapea Mihhail Kõlvart (KE) ütles, et läbirääkimised uue linnavõimu moodustamisel pole kerged, sest läbirääkimisi peab neli erakonda.

"Väliselt tundub, et ühes valemis Euroopa Parlamendi valimiste kampaania, soov saada linnapea koht, ehitada metroo ja ühendada haiglad on päris raske kokku panna. Kuna ainult ühine viha Keskerakonna vastu ei ole piisav motivatsioon selleks, et kokku leppida," rääkis Kõlvart.

Ta lisas, et tema paralleelseid võimuläbirääkimisi ei pea. Sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Reformierakond ja Eesti 200 jätkavad läbirääkimisi teisipäeval.