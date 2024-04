Pere: meil on nägemus, kuidas puhastada Tallinn Keskerakonna toiduahelatest

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere ütles, et Reformierakonnal on konkreetne nägemus, kuidas hakata puhastama linnasüsteemi Keskerakonna nii-öelda toiduahelatest.

"Meil on väga konkreetne nägemus ning me oleme jõudnud juba eilse esimese läbirääkimise päevaga üsnagi täpselt seda kirja panna, kuidas me hakkame linnaaparaati sellest toiduahelast puhastama," ütles Pere ERR-ile.

"Kui meil on võetud tööle inimesed mis tahes linna asutuste nõukogudesse, olgu ta Ida-Tallinna keskhaigla või mis tahes asutus. Kui nõukogudesse on võetud inimesi vaid parteilise kuuluvuse alusel, kui neil puuduvad erialased pädevused, siis meil ei ole neid inimesi sinna ilmtingimata vaja. Kui meil on näiteks haigla nõukogu, siis me leppisime kokku, et me teeme siin lähikuudel kiiremas korras ühetaolise strateegia, paneme paika, kuidas me mehitame neid nõukogusid. Kas seal hakkavad olema näiteks 50 protsenti eksperdid ehk arstid või 75 protsenti ja ainult näpuotsaga linnavalitsuse liikmeid, eks me näe. Keegi ikkagi nõukogus vast olema peab. Vaatame kõik eraldi läbi ja teeme ühetaolise lähenemise," rääkis Pere.

"Aga siis on meil ka hulk ametikohti, mida Keskerakond on aastate jooksul meeleheaks inimestele pakkunud. Ja seal juba me lähme täiesti sellisele nii-öelda tavalisele tasandile välja. Kui me võtame näiteks Kaja või Kullo kultuurikeskuse või muud sellised asutused, siis ma rõhutan, et parteilise kuuluvuse alusel ei hakata nüüd kedagi lahti laskma. Me elame demokraatlikus riigis. Ja kui mõni koolidirektor või keegi kuulub kuhugi erakonda, siis las ta kuulub, milles küsimus. Emakeelt ka keegi ei hakka vaatama. Aga kui kuhugi on võetud inimene tööle, tal puudub selle töö jaoks pädevus või ta on ebakorrektselt sinna tööle vormistatud või ei ole seda ametikohta ennast tarvis, sest ta dubleerib mingit muud funktsiooni. Või kui selgub, et linnasaunal on mingi kriisijuht ja veel mingi juht ja äkki ka kolmas juht, siis ei ole vaja sellist positsiooni," lausus ta.

Seda, kui palju umbes taolisi küsitavaid ametikohti võib linnasüsteemis olla, ei soovinud Pere praegu öelda.

"Me asume selle kaardistuse juurde. Eile käisid meil läbirääkimiste laualt mõned numbrid ka läbi, et kui palju inimesi, mis funktsioonides linnas töötab. Juhatuse liikmeid, nõukogusid ja tavalisi töötajaid. Kuid selles osas me koalitsioonileppes täpsemaks minema ei hakka, me kindlasti ei kirjuta kuhugi mingisugust numbrit, et olgu üks inimene päevas läinud või selline arv inimesi vallandatud," sõnas Pere.

"Me läheneme asjale läbipaistvalt ja professionaalselt, vajadusel võib-olla kasutame ka välisaudiitorfirma abi. See ongi see päris töö osa, mis hiljem pihta hakkab," lisas ta.

"Meil ei ole ega ka tule mingisugust nimekirja selle kohta, keda me seal hakkame kuidagi toimetama," ütles ta veel.

"Me lähtume organisatsiooni juhtimisest, personalipoliitikast, läbipaistvusest ja sellest, et oleks tagatud võimalikult läbipaistev avalik huvi ja asjatundlike inimeste osakaal nendes nõukogudes," rääkis Pere.

Ka sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski kinnitas ERR-ile, et parteilise kuuluvuse alusel linnasüsteemi puhastama asuda ei ole plaanis. "Seda me kindlasti ei tee," ütles Ossinovski.

"Küll aga me oleme valmis kokku leppima teatud struktuuri reformides, mis puudutab linna ettevõtteid, sihtasutusi. Kindlasti tasub ka asutuste struktuurile otsa vaadata. Aga need on sisulised reformid," lausus Ossinovski.