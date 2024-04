Helle Koitla ja Kerly Randlane: e-poodlemisel on hea teada IOSS-süsteemi

Tänu IOSS-süsteemile on käibemaksu kogumine muutunud kolmandate riikide saadetistelt lihtsamaks, maksu laekumine on paranenud ning lisaks on vähenenud väiksemad käibemaksupettused, kirjutavad Helle Koitla ja Kerly Randlane.

E-poed ahvatlevad meid igapäevaselt laia tootevalikuga ja seda nii siin- kui ka sealpool piiri. Nii pakuvad näiteks Aasia ja Ameerika e-poed sageli oluliselt mitmekesisemat ja ehk ka odavamas valikus kaupa kui Eesti ja Euroopa Liidu e-poed.

Rahvusvaheline e-kaubandus on kasvanud aasta-aastalt, keskmiselt tehakse 62 protsenti e-ostudest Eesti e-poodides ning 38 protsenti välismaa e-poodides.

Seejuures peab arvestama, et rahvusvahelisel e-poodlemisel on mõningad erisused. Rahvusvahelisest e-poest kaupa tellides peab arvestama ka tollivormistusega, mida on peamiselt kolme liiki. Üks võimalus on, et paki saaja esitab ise tollideklaratsiooni, teiseks võimaluseks on kasutada deklarantide deklareerimise teenust (nt Omniva, DHL) või kolmandaks jõuab ost pakiautomaati nii, et kauba tellija ei pea selleks mitte midagi tegema.

Vaatamata sellele, kuidas kaup ostjani jõuab, läbivad pakid tollikontrolli, kus muuhulgas kontrollitakse, kas tellitud kaubad ei ole "keeldude ja piirangute" nimekirjas. Oluline on märkida, et 2021. aastast maksustatakse sõltuvalt kauba maksumusest kõik pakid kas käibemaksu või tolli- ja käibemaksuga. Enne 2021. aastat kehtis käibemaksuvabastus alla 22 euro väärtusega kaubasaadetistele. Pärast seda ehk alates 2021. aastast tuleb kõik tellitud saadetised deklareerida ja maksud tasuda.

Deklareeritava kauba maksustamine sõltub kauba maksumusest. Väikese väärtusega saadetised, milles kauba maksumus on kuni 150 eurot, maksustatakse üksnes käibemaksuga. Kui kauba maksumus on üle 150 euro, maksustatakse saadetis nii tolli- kui ka käibemaksuga. Lisaks kehtivad erisused aktsiisikaupadele.

Kui otsustad ise esitada tollideklaratsiooni, siis saad abi maksu- ja tolliameti kodulehelt. Kui otsustad kasutada deklarandi teenust, siis see teenus on tasuline. Kolmas variant tundub justkui kõige lihtsam: tellin paki, saan pakiautomaadist selle kätte ja deklareerimisega kokku ei puutu. Tegelikult teeb tollivormistuse tellija eest ära juba deklarant. Selleks peab e-pood olema liitunud IOSS-süsteemiga (Import One Stop Shop). IOSS on impordi ühe akna süsteem, mis on mõeldud väikese väärtusega kaupadele (kuni 150 eurot).

IOSS-süsteemi puhul tasud kauba eest käibemaksu juba tellimisel ning üldjuhul deklareeritakse kaup tellija eest. Seejuures ka läbib IOSS-saadetis tollikontrolli ja sellele kehtivad samasugused nõuded kui teistele saadetistele. Nii kontrollitakse näiteks, kas tellitud kauba sisseveole pole kehtestatud keeldusid või piiranguid.

Keeldude ja piirangute kehtestamise eesmärgiks on kaitsta ühiskonna turvalisust, keskkonda, majandust, inimeste ja loomade elu ja tervist. Näiteks on keelatud tellida ravimeid, narkootilisi aineid, võltsitud kaubamärgiga tooteid ja tubakatooteid.

Ise deklareerides tuleb arve tähelepanelikult üle vaadata ja kui sellele on märgitud IOSS-number, siis tuleks see märkida ka deklaratsioonile. Kui deklaratsioonile märgitakse IOSS-number, siis ei arvesta tolliprogramm väikese väärtusega saadetiselt käibemaksu ja nii saab vältida olukorda, et käibemaksu makstakse kaks korda.

Kui kauba tellija ei märgi deklaratsioonile arvel märgitud IOSS-numbrit, siis arvestab tolliprogramm juba tasutud käibemaksu teistkordselt. Kui nii juhtub, siis tuleb pöörduda e-poe poole, et kauba tellimisel tasutud käibemaks tagasi saada. Taolist olukorda tasub vältida, kuna selle lahendamine on üsna aeganõudev protsess.

Kuidas IOSS-süsteem toimib? IOSS-süsteemiga liitunud e-poed koguvad käibemaksu juba tarne tegemise ajal tellijalt ette ära. Edasi valib e-pood endale vahendaja Euroopa Liidus. Vahendaja esitab saadetise kohta tollideklaratsiooni ning koostab e-poelt saadud andmete põhjal imporditud kauba IOSS-käibedeklaratsiooni ning tasub maksu.

Kui e-pood müüb kaupu erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, siis tema valitud vahendaja deklareerib kogu käibemaksu ning maksuhaldur kannab käibemaksu edasi liikmesriikidesse (vt joonist). Sellised kanded toimuvad pea kõigisse liikmesriikidesse Eestist ning Eestigi saab ise käibemaksu teistelt liikmesriikide vahendajatelt.

Tänu IOSS-süsteemile on käibemaksu kogumine muutunud kolmandate riikide saadetistelt lihtsamaks, maksu laekumine on paranenud ning lisaks on vähenenud väiksemad käibemaksupettused. Mis tellija vaatest veelgi olulisem, kaup jõuab temani kiiremini. Seejuures on tellitava kauba käibemaksumäär sama, mis koduriigis kaupade ostmisel.

Seejuures üksnes 10–20 protsenti tellitud kaupadest ületab 150 eurot, millest tulenevalt on võimalik, et tulevikus võidakse kaaluda laiendada IOSS-süsteemi ka neile saadetistele.