Alates juulist peab deklareerima kõik väljastpoolt EL-i saabuvad postipakid

1. juulist muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine ning käibemaks tuleb edaspidi tasuda kõikidelt kommertssaadetistelt, olenemata nende väärtusest.

Muudatus puudutab peaaegu kõiki väljastpoolt EL-i saadetavaid pakke, kuivõrd prognoosi järgi on ainuüksi juulis saabumas umbes 400 000 pakki, millest 90-95 protsendi maksumus jääb alla 22 euro.

Käibemaksuvabad on endiselt ühelt eraisikult teisele ehk nn sõbralt sabrale saadetavad pakid, mille väärtus on kuni 45 eurot, kuid sel juhul tuleb need deklareerida kingitusena. Sellest hinnast alates lisandub ka kingitustele käibemaks.

Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Kusjuures tollimaksu lisandumisel arvestatakse käibemaksu saadetise väärtuse, tollimaksu ja saatekulu summalt kokku. Alla 150 euro maksvad eraisikute kinkesaadetised on jätkuvalt tollimaksuvabad.

Kui kingituse väärtus jääb vahemikku 150-700 eurot, rakendub sellele ühtne tollimaksumäär 2,5 protsenti. Üle 700 euro maksvatele kinkesaadetistele tuleb aga leida kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti tollitariifistikust.

Paki maksumuse määrab selle saatja. Kui saatja poolt näidatud kauba väärtus erineb tegelikust ostusummast, saab postiettevõtte või maksuameti e-teeninduses kauba maksumust korrigeerida, esitades ostusummat tõendava dokumendi kas arve kujul või tellimuse kinnitusena.

"Platvormid ja e-poed töötavad selle nimel, et alla 150-eurostel saadetistel saaks käibemaksu tasuda kohe kauba tellimisel, aga millal see klientidele kättesaadavaks lahenduseks saab, veel ei tea. See on neile üsna keerukas, sest tuleb arvestada kõigi Euroopa Liidu riikide erinevate maksumäärade jms-ga. 1. juuliks seda võimalust tõenäoliselt kõikides e-poodides ja platvormidel veel ei ole," tõdes Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp.

Lahenduse väljatöötamine sõltub eeskätt platvormidest ja e-poodidest endist, lisas Sepp.

"Arvestada tuleb, et isegi kui maksud on tasutud juba tellimise hetkel, tuleb kaup Eestisse jõudes ikkagi vabasse ringlusse deklareerida," toonitas Sepp.

EL-i algatatud muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega. Nimelt on praegu näiteks Eesti või ükskõik millise Euroopa riigi tootja kaubal käibemaks juures, sõltumata selle maksumusest, väljapoolt Euroopa Liitu tuleval kaubal aga alla 22-eurose maksumuse puhul mitte.

See aga tähendab, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga.

Seni on olnud käibemaksuga maksustatud vaid need saadetised, mille väärtus ületab 22 eurot. Nüüd see maksuvabastus kaob ning tekib ka deklareerimiskohustus.

Näiteks kui seni on Hiina ostuplatvormilt AliExpressist tellitud kümneeurosed telefonikaaned jõudnud tellijani ilma täiendavate maksude ja tegevusteta, siis alates 1. juulist tuleb selle kauba Eestisse saabumisel esitada tollideklaratsioon ning tasuda kaubalt käibemaks 20 protsenti. Seega maksavad telefonikaaned koos maksu lisandumisega 12 eurot.

"Tollideklaratsiooni tuleb esitada mistahes väärtusega kauba tellimisel väljaspoolt Euroopa Liitu. Ka juhul, kui käibemaks on makstud saadetise ostmise hetkel, tuleb saadetis Euroopa Liitu jõudes ikkagi deklareerida. Käibemaksu sellel puhul uuesti tasuma loomulikult ei pea," ütles Sepp.

Postkontoris kaupu deklareerida ei saa, küll aga saab postkontoris tasuda deklareeritud saadetise eest.

Kauba saab deklareerida maksu- ja tolliameti kodulehel, kallimate saadetiste puhul võib volitada kaupa deklareerima ka Omniva, kes võtab teenuse eest tasuks kümme eurot.

Saadetis on tolliterminalis deklareerimise ootel 30 päeva alates selle saabumisest. Kui selle aja jooksul pole pakisaaja volitanud Omnivat saadetist deklareerima ja tasunud tollimakse ning teenustasu või saadetist ise deklareerinud, saadetakse saadetis üldjuhul saatjale tagasi.

Saadetise saabumine sihtriiki võib aega võtta mitu kuud, seepärast lisandub eelinfo põhisel deklareerimisel valuutakursi kõikumise riski katmiseks puhvertasu seitse protsenti käibemaksusummast. Puhvertasu tagastatakse osaliselt või täielikult kliendi pangakontole, kui saadetis on saabunud ning on selgunud käibemaksu tegelik summa.

Otsusel üleminekuperioodi ei ole, muudatus jõustub kõikjal EL-is alates 1. juulist.

Käibemaksu lisandumist või mittelisandumist arvestatakse kuupäeva järgi, mil kaup on füüsiliselt Eesti pinnale jõudnud ning kohaliku tarneettevõtte poolt vastuvõtmiseks registreeritud. Kauba tellimise kuupäev ei oma tähtsust. Kui kaup registreeritakse Eestisse saabunuks enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu.

"Ka Omnival puudub võimalus mõjutada paki saatmise kohalesaabumise kiirust, kuid kindlasti teeme kõik endast oleneva, et enne 1.juulit Eestisse jõudnud pakid jõuaksid klientidele ilma lisategevusteta," ütles Sepp. "Kogu Euroopas proovivad inimesed oma tellitud kauba enne 1.juulit kätte saada, seega on tellimusi väga palju ja rahvusvaheline kaupade liikumine üsna ülekoormuses ja aeglane."