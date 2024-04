Reformierakond kinnitas europarlamendi kandidaatide nimekirja

Reformierakonna üldkogu kinnitas pühapäeval Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide nimekirja, mille esinumber on praegune europarlamendi saadik Urmas Paet, esikolmikusse kuuluvad veel Yoko Alender ja hiljuti erakonnaga liitunud Luukas Kristjan Ilves.

Nendele järgnevad Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Mihkelson, Hanah Lahe, Karmen Joller, Maarja Metstak ja Hanno Pevkur.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini.

Kinnitati ka erakonna valimisprogramm Euroopa Parlamendi valimisteks.

Reformierakonna programmiline manifest kannab pealkirja "Meie Euroopa. Meie julgeolek. Meie vabadus. Meie võimalus." ning valimistel on kõige olulisem teema julgeolek, ütles manifesti koostamist juhtinud Yoko Alender.

"Euroopa panus kaitsesse peab kasvama. Ühtse ja tugeva kaitsepoliitika tagamiseks kutsume üles looma kaitsevoliniku ametikohta ning teeme ettepaneku anda Euroopa Liidus välja 100 miljardi euro väärtuses kaitsetööstuses kasutatavaid eurovõlakirju, et tugevdada Euroopa kaitsetööstust," lausus Alender.

Alender lisas, et Euroopa Liit peab jätkama Ukraina pidevat varustamist sõjalise abiga kuni Ukraina võiduni ning aitama Ukrainat riigi taastamisel ja ülesehitamisel.

"Ukraina hüvanguks tuleb kasutada Euroopa Liidu poolt konfiskeeritud Vene varasid. Samuti peavad kõik Venemaa poolt Ukrainas toime pandud genotsiidi- ja sõjakuriteod jõudma rahvusvahelise õigusemõistmiseni," lausus Alender.

Veel ühe olulise teemana tõi Alender esile rohereformi. "Rohereform on sisult majandusreform. See on Euroopa võimalus olla arengus maailma suurte ees ja kõrval. Lisaks sellele, et kaitsta meie loodust ja elukeskkonda tulevaste põlvede jaoks," sõnas programmitoimkonna juht.

Manifesti märgitakse ka, et regulatsioonide vähendamine ja majanduse liberaliseerimine on Euroopa strateegilise vabaduse ja ühiskonna heaolu kasvu eeldus.

Kaja Kallas: ilma julgeolekuta muutuvad ülejäänud teemad teoreetilisteks aruteludeks

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles erakonna üldkogul peetud kõnes, et praegune olukord Euroopas ja maailmas on taaskord aktualiseerinud küsimuse Euroopa enese kaitsevõimest ning see saab olema üheks võtmeküsimuseks ka europarlamendi jaoks.

"Ma ei liialda mitte grammigi, kui ütlen, et mitte kunagi pole europarlamenti valitud Euroopale veel keerulisemal ja raskemal ajal kui praegu. Ja mitte kunagi pole Eesti poolt Euroopa Parlamenti saadetavate inimeste isikuomadused omanud suuremat tähtsust, kui neil valimistel," rääkis Kallas.

"Mitte ainult sellepärast, et Euroopa seisab silmitsi suurima kriisiga pärast II maailmasõja lõppu. Vaid ka seepärast, et Eesti on viimaste aastatega saavutanud Euroopas sellise nähtavuse ja kuulatavuse, mida meil pole kunagi varem olnud. Meie seisukohtadega mitte ainult ei arvestata, meie seisukohad on olnud paljudes küsimustes suunda näitavad ja tooni andvad. Me ei tohi seda positsiooni käest anda ega ka mitte kuritarvitada," lisas ta.

"Suur rõhk meie programmis on loomulikult julgeolekul. See on meie jaoks eksistentsiaalne küsimus, ilma julgeolekuta muutuvad ülejäänud teemad teoreetilisteks aruteludeks," sõnas Kallas.