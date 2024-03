100 päeva enne europarlamendi valimisi on osa kandidaate juba selgunud

Järgmisel nädalal kuulutab president valimised välja. Riigi valimisteenistus alustas valimisteks valmistumist juba eelmise aasta lõpus.

"Praegu võime öelda, et oleme kõigi asjadega graafikus. Infosüsteemide arendus toimub plaanipäraselt. Hääletamissedelid ka kohe tellime. Loodame, et oleme varsti valmis," ütles riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Valijaid on Eestis kokku 912 000. Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kes elavad Eestis. Valijate nimekirjas on neid praegu 1308. Elektrooniline hääletamine ja eelhääletamine algavad 3. juunist.

10. aprillist algab kandidaatide esitamine. Reedel lõppes sotsiaaldemokraatlikus erakonnas erakonnasisene kandidaatide ülesseadmine. Erakonna peasekretäri Reili Ranna sõnul on toetust avaldatud Marina Kaljurannale ja Sven Mikserile.

"Kandidaatidena on üles seatud ka näiteks meie varasem Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar. Ka meie ministritele on avaldatud toetust. Riigikogu liikmetest toon välja Jevgeni Ossinovski, kelle kandidatuur on üles seatud," lausus Rand.

Sotsiaaldemokraatide nimekiri selgub 16. märtsil, Reformierakonna oma aga aprillis. Reformierakondlased saavad oma kandidatuuri ise esitada ning nimekiri selgub sisehääletusel. Reformierakonna peasekretäri Timo Suslovi sõnul on praeguse seisuga kandideerimas palju naisi.

"Toon välja näiteks Yoko Alenderi, Hanah Lahe noore ja aktiivse poliitikuna. Ja ka Maria Jufereva-Skuratovski, samamoodi uus värske liige Reformierakonnas," lausus ta.

Kandideerida soovib ka näiteks praegune Euroopa Parlamendi liige ja endine peaminister Andrus Ansip. Sooviavaldust ta Suslovi sõnul esitanud veel ei ole.

Keskerakonnas kaaluvad kandidaate praegu piirkonnad. Lõplik nimekiri selgub samuti aprillis. Kandideerimise soovist on rääkinud Jana Toom.

"Jana on täna europarlamendi saadik ja loomulikult ta kindlasti kandideerib uuesti. Ka erakonna esimees (Mihhail Kõlvart) on põhimõtteliselt öelnud, et on valmis erakonnale appi tulema. Mis see lõplik tulemus on, eks seda ole näha, kui kõik kandidaadid on esitatud ja näeme, kes on valmis panustama," lausus Keskerakonna peasekretär Anneli Ott.

Kautsjon, mis seekordsetel valimistel ühe kandidaadi eest maksta tuleb, on 4100 eurot ning kui erakond esitab täisnimekirja ehk üheksa nime, siis on kautsjoni suurus 36 900 eurot.