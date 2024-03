Kallas Ansipist: limonaadimasin töötab endiselt

Reformierakonna juhi Kaja Kallase hinnangul oli Andrus Ansipi otsuse taga mitte kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel kaalutlus, et küsitlused talle suurt edu ei näidanud.

"Ma arvan, et ta (Andrus Ansip - toim) on nii osav poliitik, et ju ta võttis kuulda uuringuid, mis talle väga suurt toetust ei näidanud," ütles Kallas esmaspäeval Kadriorus ERR-i küsimusele vastates.

Kallas ütles Ansipi esmaspäevahommikust sõnavõttu kommenteerides, et Reformierakonnas on arvamusvabadus. "Eks ole hea näha, et limonaadimasin töötab endiselt," sõnas Kallas.

Seni on ainsana ajakirjanduses ilmunud ERR-i tellitud Kantar Emori europarlamendi valimiste uuring. See näitas, et Andrus Ansip koguks 6,6 protsenti toetust. See oli Reformierakonna kandidaatidest parim tulemus. Urmas Paet sai samas küsitluses 6,4 ja Hanno Pevkur 3,9 protsenti toetust.

Tõsi, 2019. aasta EP valimistel sai Ansip 41 017 häält. Hääletajaid oli siis 332 859 ehk Ansip kogus 12,3 protsenti kõigist häältest.

Samas ei saa neid numbreid päris üks-üheselt võrrelda. Kantar Emor pani küsitluses iga erakonna juurde nelja inimese nime, mida erakonnad ise ERR-ile märtsi alguses võimalike kandidaatidena välja pakkusid. Tegemist pole ametlikult kinnitatud kandidaatidega (välja arvatud SDE) ning lisaks on võimalik igal erakonnal valimistel välja panna nimekiri kokku üheksa kandidaadiga.

14.–20. märtsil tehtud küsitlus näitab suurimat toetust SDE-le (21,4 protsenti) ja Reformierakonnale (18,9 protsenti). Reformierakonnale oleks see lubanud kahte mandaati.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog tõi välja, et on kolm kandidaati, kes võtavad küsitluse järgi toetajaid ka teistelt parteidelt kui ainult oma erakond on Marina Kaljurand (SDE), Jaak Madison (EKRE) ning Andrus Ansip.