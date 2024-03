Poliitikavaatlejad: Ansipi loobumine võib Reformierakonnale maksta ühe mandaadi

Andrus Ansipi ootamatu teade, et ta loobub Euroopa Parlamenti kandideerimisest, paneb Reformierakonna keerulisse olukorda, ütleb Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog. Ansip oleks võinud tuua ka nende hääled, kes Reformierakonda tingimata ei toeta, aga hindavad ekspeaministri käekirja ja kogemuste pagasit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ansipi toetajaskonnas, mille poolest ta eristus Reformierakonna üldisemast, seal oli rohkem keskealisi ja vanemapoolseid mehi, kes ootavad poliitikutelt kindlaid ja tugevaid seisukohti," ütles Voog.

"Aktuaalne kaamera" küsis Reformierakonna peasekretärilt Timo Suslovilt, kas ta on proovinud Ansipit ka ümber veenda. "Ei ole. Eks igaüks teeb oma otsuse. Minu meelest oli ka väga armas, et ta keskendub toredale tegevusele, vanaisaks olemisele, see on väga tore," vastas Suslov.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul tajus Ansip, et tal pole toetust. "Tema on nii osav poliitik, et ju ta võttis kuulda eelkõige uuringuid, mis talle väga suurt toetust ei näidanud," lausus Kallas.

Politoloog Ott Lumi sõnul võib erakonna sisetülide tagajärg olla ühest kohast ilmajäämine Euroopa Parlamendis.

"Reformierakonnale on see ikkagi maksahoop. Ansipi mittekandideerimise hind ongi üks mandaat," ütles Lumi.

Aivar Voog lisas, et Reformierakonnal saab väga raske olema. "Kindlasti Ansipi mittekandideerimine vähendab Reformierakonna tõenäosust saada kaks mandaati. Erakondade vahed olid uuringu järgi hästi väiksed. Kui Ansipi tõttu kaotaks Reformierakond kaks protsenti, siis sellest piisaks, et nad kaotaksid ühe mandaadi juba Isamaale. Ehk siis Isamaa saaks kaks mandaati," kommenteeris Voog.

Reformierakonna sisevalimistel lõpeb avalduste vastuvõtmine esmaspäeva õhtul.

Peasekretäri sõnul saavad erakonna liikmed valida kuue mehe ja kuue naise vahel, nimekiri avalikustatakse teisipäeval. Lõplik järjestus kinnitatakse 7. aprillil erakonna üldkogul.