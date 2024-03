Reformierakonna peasekretär Ansipi loobumist kaotuseks ei pea

ERR küsis Suslovilt, kas Ansipi loobumine on Reformierakonna valimisnimekirja jaoks kaotus.

"Ma ei ütle, et ta on kaotus ja et ta oleks ka nagu võit. Valimised on alles tulemas ja eks me teeme oma korrektuurid, et nimekiri oleks tugev," vastas Suslov.

"Eks kauaaegne peaminister kindlasti mingeid hääli toob, aga ma ei ruttaks sündmustest ette. On ju teisi inimesi ka. Ja tibusid loeme siis kui on valimised läbi. Meil nimesid kindlasti, kes soovivad seal kandideerida on teisigi. Ma arvan, et seal kohta tühjaks ei jää," rääkis ta.

"Üllatus oli see, et ta selliselt loobus. Kas ta kaardipaki segi lööb? Meil ei veel sisevalimised pihta hakanud. Kui meil oleks need sisevalimised läbi ja siis oleks mingi auk seal sees, siis oleks pigem probleem. Kas nimekiri nüüd tugevam või nõrgem on, otsustavad ikkagi valimised ja seda saab alles siis öelda, kui valimised on läbi," lausus Suslov.

Pikaaegne Reformierakonna juht ja kauaaegne peaminister Andrus Ansip teatas pühapäeval, et loobub Euroopa Parlamenti kandideerimisest.

Ansip andis esmaspäeval üle toetusallkirjad, et kandideerida partei sisevalimistel Reformierakonna Euroopa Parlamendi üheksaliikmelisse valimisnimekirja. Oma toetusallkirja andsid teiste seas ministrid Kristen Michal ja Kalle Laanet.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas kirjutas veebruari alguses erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et palub Ansipil eurovalimistel mitte kandideerida. Kallas on järjepidevalt Ansipit kritiseerinud ja viimati ütles ta, et Ansip ei tee Euroopa Parlamendis tööd. Ansip on omakorda kritiseerinud teravalt Kallast.

Reformierakonna nimekiri ja järjestus selgub lõplikult 7. aprillil erakonna üldkogul.