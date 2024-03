Reformierakonnast soovib Euroopa Parlamenti kandideerida 12 inimest

Reformierakonnast esitas sooviavalduse Euroopa Parlamenti kandideerida 12 inimest. Erakondade nimekiri seitsmele Eestile eraldatud europarlamendi kohale saab olla üheksaliikmeline, mis tähendab, et kolm soovijat jäävad nimekirjast välja.

"Meie ridades soovib Euroopa Parlamenti kandideerida 12 tublit inimest. Paraku näevad reeglid ette, et iga erakond saab esitada kuni üheksa kandidaati. Nende väljaselgitamiseks toimuvad meil 28. märtsist 4. aprillini sisevalimised," ütles pressiteate vahendusel Reformierakonna peasekretär Timo Suslov, kes on ühtlasi nimekirjatoimkonna juht.

Reformierakonna nimekirjatoimkond registreeris teisipäeval erakonna nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida soovijad.

Reformierakonna sisevalimistel kandideerivad Urmas Paet, Yoko Alender, Luukas Kristjan Ilves, Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Mihkelson, Karmen Joller, Pärtel-Peeter Pere, Hanah Lahe, Hanno Pevkur, Oksana Tandit, Jevgeni Krištafovitš ja Maarja Metstak.

Kommenteerides alles äsja erakonna liikmeks saanud Luukas Kristjan Ilvese sattumist Reformierakonna kandidaatide nimekirja, ütles Suslov ERR-ile, et Ilves on erakonna liikmetega tuttav ning kui ta oma liitumisotsuse teatavaks tegi, olid tal ka ka kõik kandideerimisdokumendid juba olemas.

Kandidaadiks esitamiseks oli igal erakonna liikmel vaja koguda vähemalt kümme toetusallkirja.

Reformierakonna sisevalimistel on igal erakonnaliikmel üheksa häält ja kõik saavad oma arvamuse avaldada. Üheksa enim hääli saanud kandidaati moodustavad Reformierakonna esinduse Euroopa Parlamendi valimistel, aga nende omavahelise järjestuse paneb paika erakonna nimekirjatoimkond, selgitas Suslov veebruaris ERR-ile.

Erakonna volikogu kinnitatud nimekirjatoimkonda kuuluvad peasekretär Suslov ise ning veel Erkki Keldo, Jürgen Ligi, Signe Riisalo, Urmas Kruuse, Merili Ranniste, Martin Bek, Irina Talviste, Vilja Toomast.

Pärast sisevalimisi koguneb juba 4. aprilli õhtul nimekirjatoimkond kandidaatide järjestuse paikapanekuks, järgmisel päeval peaks selle kinnitama juhatus ning lõpliku heakskiidu annab sellele 7. aprilliks kokku kutsutud üldkogu.

Suslov ütles teisipäeval ERR-ile, et kui sisevalimiste käigus selgitatakse välja need üheksa inimest, kelle erakond esitab Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatideks, siis nimekirjatoimkond lähtub kandidaatide reastamisel erakonna häälte maksimeerimise huvist valimistel.

Küsimusele, kas Reformierakond kaalub nimekirja moodustamist nn sebra põhimõttel, kus mehed ja naised on vaheldumisi, vastas Suslov eitavalt. "Kuid mul on hea meel, et meie ridades soovib Euroopa Parlamenti kandideerida palju tegusaid naisi," lisas ta.