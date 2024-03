Ansip: koos minuga on kibestunud veel 70 protsenti Eesti rahvast

Europarlamenti kandideerimisest loobunud Andrus Ansipi sõnul on Reformierakonna praegustel juhtidel arusaam, et kuna Reformierakonnata pole võimalik moodustada ühtegi koalitsiooni, siis pole vaja ka avatud debatti erakonnas, riigikogus või ühiskonnas ning kõik kriitilised seisukohad üritatakse summutada iga hinnaga.

Ansipi sõnul on Kaja Kallasele iseloomulik, et kui teda kritiseeritakse faktidega, siis vastab ta isikuvastaste ja väiklaste rünnakutega, mil pole mingit faktilist tõestust.

"Taandumise sõnumis ma rääkisin, et Kaja Kallase kiri erakonnakaaslastele, et Ansip ei peaks kandideerima valimistel, tekitas minus trotsi. Trotsi laiema tähendusega. Reformierakonnal on selline positsioon (38 mandaati riigikogus - toim), et mitte ühtegi koalitsiooni pole võimalik Reformierakonnata teha. Siis jah, erakonnal pole vaja mingit debatti riigikogus ja ühiskonnas. Aga demokraatia jaoks on siiski debatti vaja. Kui mitte riigikogus, siis vähemalt erakonna sees. Aga kui avatud debatti tahetakse summutada iga hinnaga, isikuvastaste rünnakutega ja öeldakse, et kuna sa oled kriitiline olnud, siis ei tohi sa üldse kandideerida," rääkis Ansip Vikerraadio hommikusaates.

Ansipi sõnul ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov talle, et kui ta kandideerib europarlamenti, siis erakond tema kampaaniat ei rahasta.

"Kuigi mul oleks olnud palju kampaania rahastajaid, siis see tekitab ikkagi trotsi. See pole ju minu isiklik küsimus, vaid demokraatia küsimus," ütles Ansip.

Ansip tunnistas, et emotsionaalne valmidus mitte kandideerida europarlamendi valimistel sündis tal juba jaanuaris, kuid et Kaja Kallas saatis veebruaris erakonnakaaslastele kirja, siis pööras see asjad vahepeal teisiti.

Ansip sõnul on lõpliku mittekandideerimise põhjus trotsis ja kibestumuses, aga kindlasti mitte tema tervises.

"Olen samas füüsilises vormis kui 10-20 aastat tagasi. Aga kibestumine on täiesti loomulik emotsionaalne seisund. See tuleb pikaajalisest ja kestvast pettumusest kellestki või millestki. Kas mina olen kibestunud, siis see vastab tõele. Ja koos minuga on kibestunud veel 70 protsenti Eesti rahvast. Olen pettunud valitsuse juhtimises ja erakonna juhtimises."

Ansip tõi välja, et Reformierakonna suur toetus on kiirelt kahanenud - kui varem toetas erakonda kolmandik valijatest, siis nüüd napp kuuendik. Samuti tõi ta välja, et kui näiteks 2014. aastal oli Reformierakonnas üle 13 000 liikme, siis nüüd alla 10 000 liikme (äriregistri andmetel 25. märtsi hommiku seisuga 9905 liiget - toim).

Ansip lisas, et just Reformierakonna esimehel Kaja Kallasel on kõige rohkem neid inimesi, kes suhtuvad temasse negatiivselt. Ansipi sõnul on uuringute järgi Martin Helmel ja Mihhail Kõlvartil nendesse vähem negatiivselt suhtuvaid inimesi.

"Igal pool mujal maailmas oleks sellise olematu toetusega peaministripartei mingid meetmed tarvidusele võtnud. Arvan, et Kaja Kallas läheb mingisse Euroopa ametisse ja sellega tema karjäär Eestis lõpeb. Aga et ilma vabatahtliku lahkumiseta mingid muutused võiks tulla, sellesse ma väga ei usu," lisas ta.

Kuigi Euroopa Parlamendi valimistel Ansip ei kandideeri, siis enda sõnul ta vaiksemaks ei kavatse jääda ning Reformierakonnast lahkuda ta samuti ei plaani. "Iga inimene samastub oma tööga ja päris nii see pole, et kui enam palka ei maksta, siis lõpetad oma tööle mõtlemise. Mul ei ole ükskõik, mis saab – elan kaasa nii Eesti kui ka erakonna asjadele."

Ansipi sõnul on temalt küsitud, kas ta ei sooviks kandideerida üksikkandidaadina ja on oldud valmis seda kampaaniat ka toetama.

Ansipi sõnul ei ole talle selline mõte endale kordagi pähe tulnud ja ta kindlasti ei kavatse seda teha.

Ansipi sõnul peavad poliitikul olema selged seisukohad, mis toovad kaasa ka vastaseid.

"Poliitikas on reegel, et kui sa tahad 30 protsenti toetust, siis peab sul olema 50 protsenti vihkajaid. Sa ei pea tahtma kõigile meeldida. Sul peavad olema selged seisukohad. Kui sa oled ümmargune ja vedel sült, kes on valmis iga anuma kuju võtma, siis ei anna keegi sulle hääli," sõnas Ansip.