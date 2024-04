Tartu linn plaanib Ihastesse uut sadamat

Tartus on Emajõel sõitvaid aluseid viimastel aastatel juurde tekkinud kiiremini, kui linn on suutnud sildumiskohti ehitada. Seetõttu pole nii mõnelgi laevamehel kuskil oma aluseid hoida ja hooldada. Uue suuremate laevade hoiuala plaanib linn rajada Ihaste silla juurde.

Jõelaevad alustavad oma regulaarsete sõitudega juba aprillikuu lõpus. Praegu käibki hooaja ettevalmistus laevade puhastamise, lihvimise ja muu hoolduse näol.

Karlova paadisadam ei ole tegelikult mõeldud laevade hooldustööde tegemiseks. Aga kuna teist sellist sobivat kohta Tartus pole, ongi kõik sinna koondunud. Ja kusjuures selliseid suuri reisilaevu on Emajõele viimasel ajal aina juurde tekkinud.

"Hetkel tuleb iga aasta laevu juurde ja reisijate arv kasvab. Lähiaastatel, kui reisilaevu on juurde tulnud, siis reisijate arv on liidetud senisele reisijate arvule, huvi kasvab inimestel," lausus Emajõe reisilaeva Pegasus kapten Rainer Napits.

Kuigi sadamaid napib, on linna planeeringutes uued alad laevade jaoks olemas.

"Planeeringutega on planeeritud kohti piisavalt, kuid tegelikult välja ehitatud on neid vähe. Selles probleem ongi, et taristu, torud, traadid, kaid ei tule lihtsalt järele nii kiiresti, kui nõudlus ja soov on," ütles Tartu üldplaneeringute juht Indrek Ranniku.

Ihastesse planeeritav kahe kuni kolme hektari suurune sadamaala oleks eelkõige laevade hooldustööde jaoks. Aga ka väiksemate mootorpaatide ja kaatrite omanikud kurdavad pidevalt, et Tartus pole neil kuskil silduda.

"Tegelikult on üliaktiivne liikumine. Pigem on nii, et kõik ei mahu ära, sõudjad, aerutajad, kaatrid, aeglasemad paadid, laevad. Sildumisrajatistega tuleb järk-järgult järele tulla. Eelkõige valmistame ette kohti, kus võiks konkursi korras alasid hakata välja rentima," ütles Ranniku.

Uue Ihaste sadama loodavad jõelaevade omanikud kasutusele võtta juba sel sügisel.