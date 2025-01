Galerii: Emajõe veetaseme tõusu taga on jääummistused

Emajõe veetase oli täna kella üheksa seisuga 204 sentimeetrit üle Amsterdami nulli. Tartu linnas on vee all Kroonuaia silla alune kõnnitee. Veetaset kergitavad jõel tekkinud jääummistused.

Keskkonnaagentuuri sõnul on Emajõe veetase tõusnud jääummistuse tõttu sentimeeter tunnis. Teisisõnu on veetase kerkinud viimase nädalaga umbes 70 sentimeetrit. Ummistuskohti on jõel mitu: üks neist jääb Luunjasse, Luunja silla lähistele.

Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib veetase lume sulades tõusta kuni 220–230 sentimeetrini. Kriitiliseks muutub olukord siis, kui veetase on 254 sentimeetrit.