Kanada teatas kaitsekulutuste suurendamisest

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles Ontario osariigis Trentoni sõjaväebaasis toimunud pressikonverentsil, et valitsus soovib lisada uusi allveelaevu, et patrullida oma rannikut. Samuti peetakse läbirääkimisi AUKUS-e julgeolekupartnerlusega ühinemiseks, et USA, Suurbritannia ja Austraalia luurealast koostööd teha.

Kanada valitsus eraldab järgmise nädala eelarves viie aasta jooksul uute projektide rahastamiseks 8,1 miljardit Kanada dollarit (5,5 miljardit eurot). See on osa 73 miljardist Kanada dollarist (50 miljardit eurot), mis kulutatakse järgmise kahe aastakümne jooksul sõjaväe jaoks.

See lisandub juba välja kuulutatud mereväelaevade ja F-35 hävituslennukite hangetele, samuti investeeringutele Põhja-Ameerika lennundusväejuhatuse (NORAD) mandrikaitse moderniseerimiseks.

"Me elame üha keerulisemal ja väljakutseid esitaval ajal," märkis Trudeau.