Tiivel: Eestil peaks olema venekeelse meedia toetamiseks pikem plaan

Riik on tänavu toetanud erameediakanalite venekeelset sisu miljoni euroga, lisaks kuulutas kultuuriministeerium äsja välja ristmeediaprogrammi riigihanke. Postimees Grupi juht Toomas Tiivel ütles, et väljaanded vajavad lisaks rahasüstidele kindlust, et toetus on pikaaegne.

Tiiveli hinnangul on praeguses julgeolekuolukorras sõltumatu venekeelse ja eestimeelse meedia arendamine üks odavamaid viise riigi julgeolekusse panustada.

"Postimehel oli ka enne riigipoolse toetusmeetme tekkimist venekeelne toimetus ja riigi toetus ei kata kaugeltki kõiki toimetusega seotud kulusid, kuid tänu sellele oleme saanud toimetust tugevdada ja ajakirjanikke lisaks palgata," sõnas Tiivel ERR-ile.

"Teisisõnu, tänu toetusele oleme saanud kasvatada oma võimekust toota mitmekesist ja tasakaalustatud ajakirjanduslikku sisu vene keeles, aga et me saaksime veel paremini panustada venekeelsete elanike Eesti inforuumi integreerimiseks, peaks olema riigil selles osas pikem arengukava ja finantseerimisplaan kui üks aasta," sõnas Tiivel.

Riigi kinnitus, et meede jätkub, annaks Tiiveli sõnul Postimees Grupile pikemaajalisema horisondi oma tegevuste planeerimisel. Postimees Grupile ja selle tütarettevõttele Duo Media Networks kuuluvad lisaks eestikeelsetele meediaväljaannetele ka mitmed venekeelsed portaalid ja raadiojaamad.

Tiivel ei vastanud ERR-i küsimusele, kas riigi toetuseta kavatseb Postimees Grupp venekeelsed kanalid sulgeda. Samuti ei kommenteerinud Tiivel, kas Postimees Grupp kavatseb osaleda kultuuriministeeriumi värskes riigihankes, millega oodatakse Eesti kultuurilist mitmekesisust toetava ristmeediaprogrammi loomist ja avaldamist aastatel 2024-2025.

Hanget rahastab Euroopa Liit

Hanke maksumus on 450 000 eurot. Rahastus tuleb Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on mõeldud konkreetselt avalikkuse teavitamiseks lõimumise teemadel. "See raha jääb Eesti majandusse, meie meedia- ja produktsiooniettevõtted ning loovisikud saavad tööd ja tasu," ütles kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg.

Ministeerium ootab pakkumusi ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, kes soovivad panustada mitmekesise ja atraktiivse meediasisu tootmise ja avaldamise kaudu sidusa ja ühtehoidva ühiskonna hoidmisesse ja toetamisse.

Valitsuse otsusega on mitmed Eesti venekeelsed erameediakanalid saanud tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava sisu loomiseks aastatel 2022-2024 täiendava riikliku toetuse: 2022. aastal eraldati kvaliteetse venekeelse ajakirjandusliku sisu loomiseks erameediakanalitele 1,3 miljonit, 2023. aastal miljon eurot ning 2024. aastal miljon eurot.

Tänavuse toetusega sai AS Postimees Grupp 300 000 eurot, Delfi Meedia

AS 300 000 eurot, Äripäev AS 212 200 eurot ja OÜ Põhjaranniku Kirjastus 187 800 eurot.

2022. aastal eraldati valitsuse reservist ERR-ile 1,5 miljonit eurot inglis- ja venekeelsete kanalite sisutootmise tugevdamiseks. 2023. aastal oli riikliku lisatoetuse suurus kaks miljonit eurot ja 2024. aastal kaks miljonit eurot.